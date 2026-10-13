به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بُورد امروز (سه‌شنبه، ۲۱ مهر) با اشاره به وضع تعمیرات اساسی و بازسازی‌ پالایشگاه‌های پارس جنوبی، بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تعمیرات اساسی به‌موقع در ماه‌های شهریور و مهر پیگیری شد و هم‌اکنون بخش اصلی این عملیات تکمیل شده است و آمادگی کامل برای ورود به فصل سرد سال وجود دارد.

وی با اشاره به روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده پارس جنوبی تصریح کرد: تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های پارس جنوبی براساس برنامه انجام شده است و پروژه‌های بازسازی و توسعه‌ای نیز با شتاب مطلوبی دنبال می‌شوند تا بتوانیم در زمستان پیش‌رو، خدمات‌ شایسته و پایداری به ملت شریف ایران ارائه دهیم.

سرپرست وزارت نفت همچنین با اشاره به شرایط ناشی از جنایات جنگی دشمن آمریکایی-صهیونیستی و ضرورت مدیریت مصرف حامل‌های انرژی تأکید کرد: از مردم شریف کشور تقاضا داریم صرفه‌جویی لازم را سرلوحه قرار دهند و مصرف غیرمنصفانه را کنار بگذارند تا بتوانیم از این نعمت خدادادی به شکل درست استفاده کنیم تا با همبستگی و همدلی، بتوانیم از این گردنه‌های سخت تاریخی نیز عبور کنیم.

بورد ضمن ابلاغ سلام مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری به کارکنان و متخصصان صنعت نفت و قدردانی از تلاش‌های مضاعف آنان، گفت: مردم شریف خطه جنوب و به‌ویژه استان بوشهر همواره میزبانان شایسته‌ای برای صنعت نفت بوده‌اند و پیوندی نزدیک و تنگاتنگ با این صنعت دارند؛ هدف از این سفر افزون بر خداقوت و ابلاغ پیام رئیس‌جمهوری، بررسی میدانی است تا سرعت بیشتری به فرآیند بازسازی‌ها بخشیده شود.

در جریان جنگ تحمیلی سوم، شماری از پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی هدف حمله دشمن قرار گرفتند و بر اثر این حمله‌ها روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت پالایش گاز کشور از چرخه خارج شد اما با تدابیر اندیشیده شده و تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان در صنعت نفت تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت از محل ظرفیت‌های خالی دیگر پالایشگاه‌های گازی جبران شده است.

در همین حال، وزارت نفت اکنون با بسیج امکانات و ظرفیت‌های فنی و اجرایی، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت ازدست‌رفته به چرخه تولید را با جدیت دنبال می‌کند تا زمینه تأمین پایدار گاز کشور، به‌ویژه در روزهای سرد سال فراهم شود.