مقام روس: زلنسکی در تلاش برای تشکیل جبهه ضدآمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «گریگوری کاراسین» معاون اول کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه گفت ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین به دنبال تشکیل جبهه‌ای ضدآمریکایی با مشارکت کشورهای اروپای غربی است.

این مقام روس با اشاره به لغو موقت تحریم گازوئیل روسیه توسط آمریکا، گفت: زلنسکی تلاش می‌کند با نزدیک شدن به کشورهای اروپای غربی، مانع دستیابی مسکو و واشنگتن به توافق‌های جدید شود و روند مذاکرات میان دو کشور را دشوارتر کند.

کاراسین افزود: کی‌یف و بروکسل به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر چشم دوخته‌اند و امیدوارند تغییرات احتمالی در فضای سیاسی آمریکا، بر سیاست واشنگتن در قبال جنگ اوکراین و روابط این کشور با روسیه تأثیر بگذارد.

اختلاف بر سر توافق سوخت دیزل در روزهای اخیر به یکی از محورهای تنش میان واشنگتن و کی‌یف تبدیل شده است. زلنسکی خواستار توضیح درباره این توافق شده و گفته است آمریکا به‌جای روسیه می‌توانست با اوکراین درباره عرضه سوخت مذاکره کند.