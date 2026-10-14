سهم ۲۵ درصدی نفت و گاز محرومیت برق کهگیلویه و بویراحمد را جبران نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول روستایی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات برق منطقه بویراحمد، محدودیت منابع مالی، چالش‌های شبکه و ضرورت آمادگی برای فصل زمستان را از محورهای مهم فعالیت این مجموعه عنوان کرد.

روستایی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد با برخورداری از یک درصد جمعیت کشور، ۲۵ درصد نفت و گاز کشور را در خود جای داده است، اما از درآمدهای استانی کافی برای توسعه زیرساخت‌ها برخوردار نیست.

وی افزود: استان نه صنایع بزرگی مانند تهران و اصفهان دارد که به توسعه شبکه کمک کنند و نه منابع درآمدی متناسب با نیازهای موجود؛ به‌گونه‌ای که بودجه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومانی در برابر نیاز هزار میلیارد تومانی، شرایط تأمین اعتبارات و اجرای برنامه‌ها را دشوار کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق گفت: شرایط کاری برخی نیروها، از جمله رانندگان و مأموران قرائت کنتور، دشوار است، اما با همت مجموعه کارکنان، وضعیت نسبت به گذشته بهبود یافته است.

مدیریت هوشمند تلفات برق و مقابله با مصرف غیرمجاز

روستایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شبکه برق، از بهره‌گیری از روش‌های هوشمند و هوش مصنوعی در کنترل مصرف و مدیریت تلفات خبر داد.

وی با بیان اینکه مصرف بیش از ظرفیت فیوزها و وجود مشترکان غیرمجاز از جمله مشکلات شبکه است، اظهار کرد: این مسائل با اجرای اقدامات لازم و همکاری مسئولان استانی در حال پیگیری است.

آماده‌باش صنعت برق کهگیلویه و بویراحمد برای زمستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تابستان گرم و شرایط جنگی اخیر، تلاش کارکنان برای استمرار تأمین برق مشترکان را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به شهادت محمدباقر محمدی، اپراتور پست گویان، در حمله موشکی دشمن اظهار کرد: با وجود حملات به تأسیسات انرژی و نیروگاه‌ها، کارکنان صنعت برق با تلاش خود توانستند برق مشترکان را تأمین کنند.

روستایی با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه برای فصل زمستان افزود: زمستان سخت‌تری پیش‌رو داریم و باید در همه سطوح آماده باشیم؛ چراکه دشمن به مدرسه، بیمارستان و شبکه برق نیز رحم نمی‌کند.

وی تصریح کرد: در صورت صدور فرمان قطع برق، باید آمادگی کامل برای مدیریت شرایط و اجرای دستورات وجود داشته باشد.

تأکید بر پیگیری اعتبارات و برگزاری نشست‌های ماهانه

روستایی در پایان خواستار برگزاری جلسات ویژه ماهانه برای بررسی مشکلات برق منطقه بویراحمد شد و بر استفاده از ظرفیت نمایندگان استان برای جذب بودجه و اعتبارات مورد نیاز تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت نمایندگان استان برای جذب بودجه و اعتبار استفاده کنیم؛ حق مردم بیش از این است و وظیفه ما نیز بیش از این است.