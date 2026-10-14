به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه مرکز هوشمند تحلیل اطلاعات برق «مهتاب» امروز با حضور مدیرعامل شرکت توانیر در شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد به بهره‌برداری رسید؛ مرکزی که با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات، تحلیل هوشمند داده‌ها و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در صنعت برق طراحی و اجرا شده است.

حمید هادی‌پور، مجری پیاده‌سازی مرکز هوشمند تحلیل اطلاعات برق «مهتاب»، در تشریح قابلیت‌های این سامانه اظهار کرد: این مرکز بستری بومی، امن، استاندارد و توسعه‌پذیر برای یکپارچه‌سازی منابع اطلاعاتی و تحلیل هوشمند داده‌های صنعت برق است که امکان تلفیق اطلاعات سامانه‌های مختلف و اجرای تحلیل‌های پیچیده و چندبعدی را با سرعت بالا فراهم می‌کند.

وی افزود: ترکیب دانش فنی در طراحی و ایجاد زیرساخت‌های داده با دانش تخصصی تحلیل اطلاعات صنعت برق، امکان طراحی و اجرای الگوریتم‌های متنوع و ارائه تحلیل‌های متناسب با نیازهای واقعی بهره‌برداری و مدیریت شبکه را فراهم کرده است.

مهتاب؛ از پایش شبکه تا تحلیل هوشمند اطلاعات

مجری مرکز هوشمند «مهتاب» با اشاره به قابلیت‌های تحلیلی و نظارتی این سامانه گفت: این مرکز با بهره‌گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، امکان نمایش اطلاعات و نتایج تحلیل‌ها بر بستر مکانی شبکه برق و بررسی نمودارهای بار، ولتاژ، توان اکتیو و راکتیو، ضریب توان و سایر شاخص‌های عملکردی را فراهم می‌کند.

هادی‌پور پایش آخرین وضعیت داده‌های دریافتی و دسترسی به گزارش‌های تاریخی را از دیگر قابلیت‌های این سامانه دانست و بیان کرد: این امکانات می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل شبکه و ارتقای کیفیت تحلیل‌های کارشناسی و مدیریتی کمک کند.

مرکز هوشمند تحلیل اطلاعات برق «مهتاب» حوزه‌های مختلفی از فعالیت‌های صنعت برق، از جمله تلفات انرژی، بار و ولتاژ، قابلیت اطمینان شبکه، تحلیل‌های چندبعدی و سلسله‌مراتبی، امور مالی و مشترکان، وصول مطالبات، قرائت کنتورها و متقاضیان تأمین برق را پوشش می‌دهد.

این گستره عملکردی، امکان شناسایی نقاط مسئله‌دار و گلوگاه‌های شبکه، ارزیابی وضعیت موجود و تعیین اولویت‌های اصلاح، بهسازی و توسعه را فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند در افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع و کاهش هزینه‌های سازمانی مؤثر باشد.

توسعه سامانه با تکیه بر دانش بومی

قابلیت گزارش‌گیری متنوع، شناسایی مغایرت میان سامانه‌های اطلاعاتی، اتصال منابع جدید داده و توسعه مستمر الگوریتم‌های تحلیلی، از دیگر ویژگی‌های مرکز «مهتاب» است؛ امکاناتی که این سامانه را به ابزاری برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در سطوح مختلف صنعت برق تبدیل می‌کند.

این مرکز توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد طراحی شده و فرایند توسعه و استقرار آن از فاز صفر تا بهره‌برداری حدود یک سال به طول انجامیده است.

تکیه بر توان تخصصی و دانش فنی بومی در طراحی این سامانه، علاوه بر ایجاد زیرساختی متناسب با نیازهای شرکت توزیع نیروی برق استان، امکان توسعه و تکمیل قابلیت‌های آن را متناسب با نیازهای آینده صنعت برق فراهم می‌کند.

در جریان بازدید مدیرعامل شرکت توانیر از شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد، قابلیت‌ها و امکانات مرکز هوشمند «مهتاب» ارائه شد و موضوع توسعه و تسری این تجربه به سایر شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور نیز مورد توجه قرار گرفت.

بهره‌برداری از این مرکز را می‌توان گامی در مسیر هوشمندسازی فرایندهای مدیریتی و عملیاتی صنعت برق استان دانست؛ اقدامی که با یکپارچه‌سازی داده‌ها، تحلیل دقیق اطلاعات و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، ظرفیت مدیریت کارآمدتر شبکه، شناسایی سریع‌تر مشکلات و برنامه‌ریزی هدفمند برای اصلاح و توسعه زیرساخت‌های برق را افزایش می‌دهد.