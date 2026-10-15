به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در نشست با مسئولان کارخانه سیمان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط، خواستار همکاری مجموعه‌های مسئول برای تسریع در اجرای طرح تولید سوخت جایگزین از پسماند (RDF) شد.

وی با اشاره به ظرفیت این پروژه در مدیریت پسماند و تأمین انرژی صنایع اظهار کرد: اجرای طرح RDF علاوه بر کاهش بخشی از زباله‌های دفنی و رهاشده در طبیعت، می‌تواند به کاهش مصرف سوخت در کارخانه سیمان کمک کند و از این جهت دارای اهمیت ملی است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برآورد مجریان پروژه افزود: پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این طرح، مصرف گاز طبیعی کارخانه سیمان حدود ۱۵ درصد کاهش یابد؛ ظرفیتی که در شرایط ناترازی انرژی می‌تواند به بهبود وضعیت تأمین سوخت این واحد صنعتی کمک کند.

حبیبی با انتقاد از طولانی‌شدن روند رفع برخی موانع اجرایی تصریح کرد: ناهماهنگی میان دستگاه‌ها نباید مانع پیشرفت طرح‌هایی شود که در زمینه کاهش مصرف انرژی، ساماندهی پسماند و بهبود شرایط زیست‌محیطی اثرگذار هستند. شهرداری و دیگر دستگاه‌های مسئول باید در کوتاه‌ترین زمان، وظایف خود را انجام دهند و مسائل باقی‌مانده را تعیین تکلیف کنند.

وی با اشاره به نیاز پروژه به تأمین انرژی برای ادامه عملیات اجرایی گفت: مقرر شده است شرکت‌های برق و گاز تا ۲۳ آبان همکاری لازم را برای تأمین نیازهای این طرح انجام دهند تا روند اجرا بدون وقفه دنبال شود.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: پس از پیشرفت پروژه و عملیاتی‌شدن آن، امکان پیگیری حمایت‌های بیشتر از وزارتخانه‌های نیرو و نفت و شرکت‌های مرتبط وجود دارد. به گفته وی، در صورت تحقق صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده در مصرف گاز، تجربه اجرای این طرح می‌تواند در دیگر کارخانه‌های سیمان کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

حبیبی همچنین بر تعیین تکلیف طرح احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۶ مگاوات در کارخانه سیمان تأکید کرد و افزود: وضعیت اجرایی این طرح باید تا پایان ماه مشخص شود و اقدامات لازم برای آغاز عملیات آن در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان، هماهنگی و تسریع در اقدامات دستگاه‌های اجرایی را برای رفع موانع پروژه RDF و فراهم‌کردن زمینه آغاز طرح نیروگاه خورشیدی ضروری دانست و بر پیگیری این طرح‌ها با هدف صرفه‌جویی انرژی، مدیریت پسماند و حمایت از تولید تأکید کرد.