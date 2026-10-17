محمدحسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری اردو جهادی در بیارجمند خبر داد و اظهار کرد: این اردوی جهادی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، موسسه خیریه نورآوران، مسئولان محلی و خیران در کلینیک تخصصی سیدعبدالله و سیده بی‌بی موسوی بیارجمند در حال اجرا است.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح افزود: محرومیت زدایی، ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان و فراهم کردن دسترسی گروه‌های هدف به خدمات تشخیصی و درمانی بیماری‌های چشم از مهم‌ترین اهداف این اردوی جهادی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه متخصصان مجرب در این طرح حضور دارند، تصریح کرد: خدمات چشم‌پزشکی شامل معاینات تخصصی، تجویز و تحویل عینک و انجام عمل‌های چشم برای افراد واجد شرایط در اتاق عمل سیار و مجهز است.

امامیان ادامه داد: در بخش دندان‌پزشکی نیز دانش‌آموزان منطقه از خدمات معاینه و درمان بیماری‌های دهان و دندان بهره‌مند می‌شوند تا زمینه بهبود سلامت این گروه و کاهش موانع دسترسی به خدمات تخصصی فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مجموعه‌های درمانی و خیران در اجرای برنامه‌های سلامت محور گفت: درمانگاه شبانه روزی بیارجمند نیز در اجرای این طرح همکاری دارد.

به گفته وی، این اردوی جهادی ۵۰ روزه با هدف توسعه دسترسی به خدمات تخصصی سلامت و حمایت از گروه‌های هدف در منطقه بیارجمند در حال برگزاری است.