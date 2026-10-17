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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

محکومیت دوباره باشگاه های فوتبال از سوی بازیکنان قدیمی

محکومیت دوباره باشگاه های فوتبال از سوی بازیکنان قدیمی

آرای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فوتبال در خصوص شکایت بازیکنان قدیمی بار دیگر به ضرر باشگاه ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان آرای صادره خود را اعلام کرد که به شرح زیر است:

* در پی شکایت علی سلمانی از باشگاه شهرداری نوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت عباس بهارمست از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۷۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۶ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۲۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

* با توجه به شکایت سیدمحمدرضا حسینی از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۷۱۳ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱۰۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد.

کد مطلب 6980165

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