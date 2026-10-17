۴۴۳ پروژه آموزشی در خراسان رضوی تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح شنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی کشور که به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور و با سخنرانی رئیس‌جمهور آغاز شد، بر ضرورت مشارکت مردمی در مدرسه‌سازی، ارتقای کیفیت آموزش و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی تأکید کرد.

استاندار خراسان رضوی خواستار بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های آموزشی و هنری مشهد برای پاسخ‌گویی به نیازهای نسل جوان شد و با اشاره به اولویت عدالت آموزشی در برنامه‌های دولت، بر گسترش فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش به‌طور هم‌زمان تأکید کرد.

وی با اشاره به پیگیری مسائل آموزش‌وپرورش استان اظهار کرد: از ابتدای مطرح‌شدن نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، جلسات هفتگی با حضور مدیران، خیران و مسئولان مرتبط برای بررسی مسائل این حوزه برگزار شده است تا با هم‌افزایی و مشارکت جمعی، روند رفع کمبودهای آموزشی سرعت بگیرد.

مظفری ادامه داد: در رویکرد مورد تأکید رئیس‌جمهور، علاوه بر ساخت مدرسه، جلب مشارکت مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و باید زمینه‌ای فراهم شود تا افراد با توانایی‌ها و امکانات مختلف بتوانند در توسعه فضاهای آموزشی سهیم شوند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت خیران مدرسه‌ساز بیان کرد: خیرانی که تاکنون تعداد زیادی مدرسه ساخته‌اند، نقش ارزشمندی در توسعه فضاهای آموزشی داشته‌اند و باید از تلاش‌های آنان قدردانی کرد؛ بااین‌حال، راهبرد اصلی باید گسترش مشارکت عمومی باشد تا افراد بیشتری بتوانند در مدرسه‌سازی نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به شکل‌گیری پویش «با من» در خراسان رضوی و گسترش آن در سطح کشور ادامه داد: خوشحالیم که این حرکت از استان آغاز شد و افراد با امکانات مختلف برای ساخت مدرسه به میدان آمدند.

مظفری با اشاره به برنامه‌های سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ تصریح کرد: در کنار تکمیل فضاهای آموزشی و اجرای پروژه‌های باقی‌مانده، باید به سمت ارتقای کیفیت آموزش، افزایش اثربخشی مدارس و تقویت نقش آن‌ها در محله و جامعه حرکت کنیم؛ چراکه توسعه فضای فیزیکی، با وجود اهمیت فراوان، به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه نیازهای نظام آموزشی نیست.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت مجموعه آموزشی و فرهنگی افتتاح‌شده در مشهد گفت: این مجموعه در مقایسه با یک مدرسه یا هنرستان معمولی، ظرفیت‌های بیشتری برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری دارد و می‌تواند به کانونی برای تحول فرهنگی در منطقه تبدیل شود.

وی افزود: باید از ظرفیت این مجموعه برای جبران کمبود فضاهای فرهنگی استفاده کنیم و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه فعالیت بیشتر هنرمندان و جوانان مشهدی را فراهم آوریم.

مظفری با اشاره به ضرورت تعیین سازوکار مناسب برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی شهر اظهار کرد: راه‌اندازی پردیس تئاتر مشهد نیز باید با جدیت پیگیری شود. این مجموعه سال‌هاست بلاتکلیف مانده و لازم است با همکاری شهرداری و دیگر دستگاه‌های مسئول، زمینه استفاده از آن برای فعالیت‌های هنری و فرهنگی جوانان فراهم شود.

ایجاد دانشکده هنر در دانشگاه فردوسی مشهد

استاندار خراسان رضوی همچنین از پیگیری ایجاد دانشکده هنر در دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد و گفت: با موافقت اولیه وزیر علوم، ایجاد این دانشکده در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم این موضوع با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی این منطقه بیان کرد: خراسان و مشهد از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای ایفای نقش فرهنگی در منطقه برخوردارند و کشورهای آسیای میانه نیز به ظرفیت‌های این حوزه تمدنی توجه دارند.

مظفری ادامه داد: در سفرهای انجام‌شده به کشورهای منطقه، توجه به پیوندهای تاریخی و فرهنگی با خراسان مشهود است و این موضوع مسئولیت استان را برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، آموزشی و هنری افزایش می‌دهد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به جمعیت مشهد و ضرورت تأمین امکانات متناسب با نیازهای شهروندان تأکید کرد: توسعه فرهنگسراها، مجموعه‌های هنری و فضاهای فرهنگی باید متناسب با جمعیت و ظرفیت‌های مشهد دنبال شود تا این امکانات در خدمت نسل جوان و هنرمندان قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: باید با ایجاد ساختارهای مناسب مدیریتی و بهره‌گیری از مشارکت فعالان فرهنگی، زمینه استفاده مؤثرتر از این فضاها فراهم شود.

مظفری با اشاره به مسئولیت نسل امروز در ساخت آینده کشور گفت: امکاناتی که امروز با تلاش مسئولان، خیران و دیگر فعالان فراهم می‌شود، برای نسل آینده است و باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا دانش‌آموزان بتوانند آینده خود را با انگیزه و توانمندی بیشتری بسازند.