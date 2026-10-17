به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی عصر شنبه اظهار کرد: برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش از ۲۶ مهرماه لغایت دوم آبان ماه با محوریت ترویج فرهنگ ورزش، توسعه فعالیت‌های همگانی و تجلیل از مقام‌آوران و فعالان این عرصه در سطح استان برگزار می‌شود.

وی با تشریح برنامه‌های آغازین این هفته تصریح کرد: نواختن زنگ ورزش در مدارس استان در صبح روز ۲۶ مهرماه و نواختن زنگ زورخانه در شامگاه همان روز در تمامی زورخانه‌های استان از جمله آیین‌های محوری آغاز این هفته به شمار می‌رود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان به اهم برنامه‌های پیش‌بینی‌شده اشاره کرد و افزود: برگزاری آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی، اجرای پویش خداپسندانه اهدای خون با مشارکت گسترده جامعه ورزش، برپایی همایش‌های ورزش صبحگاهی، برگزاری یادواره شهدا و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و اجرای رویدادهای مختلف فرهنگی و ورزشی در سطح شهرها از دیگر برنامه‌های این هفته است.

حقیقی همچنین از افتتاح سه مرکز مشاوره ازدواج در شهر همدان و بهره‌برداری از ۲ پروژه عمرانی ورزشی در شهرستان ملایر در این ایام خبر داد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه متوازن ورزش همگانی و تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری ورزش استان خاطرنشان کرد: هفته تربیت‌بدنی فرصتی مغتنم برای افزایش ضریب نفوذ ورزش در میان اقشار مختلف مردم، معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ورزشی استان همدان و پاسداشت زحمات شبانه‌روزی قهرمانان، پیشکسوتان و فعالان این حوزه است.