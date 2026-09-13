قیمت حواله دلار در مرکز مبادله از ۱۶۳ هزار تومان عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ انواع ارز در تالار حواله این مرکز برای معاملات روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام شد که بر این اساس، ارزش برابری ارزهای عمده روندی صعودی را به ثبت رساندند.

بر پایه جدیدترین جدول منتشرشده از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر حواله دلار آمریکا در معاملات امروز به رقم یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴ ریال (معادل ۱۶۳ هزار و ۹۰۳ تومان) رسید. همچنین نرخ هر حواله یورو نیز در سطح یک میلیون و ۹۰۱ هزار و ۷۴ ریال (معادل ۱۹۰ هزار و ۱۰۷ تومان) قیمت‌گذاری و معامله شد.

در همین راستا، قیمت هر حواله درهم امارات متحده عربی ۴۴۶ هزار و ۲۹۹ ریال (معادل ۴۴ هزار و ۶۲۹ تومان) تعیین شد. در میان سایر ارزهای آسیایی و اروپایی نیز نرخ حواله هر یوان چین به ۲۴۴ هزار و ۳۲۳ ریال (معادل ۲۴ هزار و ۴۳۲ تومان) رسید و هر حواله روبل روسیه با ارزش ۱۹ هزار و ۴۵۳ ریال (معادل یک هزار و ۹۴۵ تومان) در تابلوی مبادلات ارزی درج و ثبت گردید.