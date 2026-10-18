گلشن: لنگرود آماده اجرای سرشماری ثبتی‌ «مبنا» است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا، از آمادگی این شهرستان برای اجرای سرشماری خبر داد و اظهار کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از مهم‌ترین ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در کشور است.

فرماندار لنگرود با اشاره به آغاز سرشماری از آبان‌ماه در سراسر کشور بیان کرد: تفاوت اصلی سرشماری امسال با دوره‌های گذشته، اجرای آن به روش ثبتی‌مبناست؛ به این معنا که اطلاعات مورد نیاز از داده‌های ثبت‌شده در دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری می‌شود و حدود ۸۵ درصد فرایند سرشماری به این روش انجام خواهد شد و بخش دیگری نیز به‌صورت حضوری اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این شهرستان در ۲۹ حوزه شهری و روستایی تحت پوشش طرح قرار دارد، گفت: مأموران سرشماری با لباس متحدالشکل و کارت شناسایی معتبر در مناطق تعیین‌شده حضور پیدا می‌کنند. این مناطق بر اساس معیارها و استانداردهای سرشماری به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند و در هر حوزه، ۱۰۰ خانوار به پرسش‌های مربوطه پاسخ خواهند داد.

گلشن ادامه داد: علاوه بر این، برای تعدادی از خانوارها نیز پیامک ارسال می‌شود تا از طریق درگاه دولت من وارد سامانه مربوطه شده و به سؤالات سرشماری پاسخ دهند.

وی افزود: صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش سرعت جمع‌آوری و انتشار نتایج، ارتقای کارایی، شفافیت بیشتر، افزایش دقت و صحت اطلاعات و امکان به‌روزرسانی داده‌های جمعیتی از مهم‌ترین مزایای اجرای سرشماری به روش ثبتی‌مبنا است.

فرماندار لنگرود با اشاره به همکاری شهرداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی شهرستان در اجرای این طرح تصریح کرد: تبلیغات محیطی برای اطلاع‌رسانی درباره سرشماری نیز طی روزهای آینده انجام می‌شود.

گلشن با بیان اینکه مأموران آموزش‌دیده سرشماری روز گذشته به‌صورت آزمایشی در چند محله حضور پیدا کردند، تصریح کرد: شهرستان لنگرود آمادگی کامل دارد تا این طرح را به نحو مطلوب اجرا کند.

وی در پایان با قدردانی از رسانه‌ها برای همکاری در اطلاع‌رسانی عمومی، بیان کرد: امیدوارم اطلاعات حاصل از سرشماری در اختیار برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران، مسئولان و پژوهشگران قرار گیرد تا در مسیر توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور مورد استفاده قرار گیرد.