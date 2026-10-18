کاهش قیمت طلا و سکه امروز ۲۶ مهر؛ سکه ۵.۵ میلیون تومان ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ با کاهش قیمت همراه شد و نرخ انواع طلا و سکه نسبت به روز گذشته روند نزولی را تجربه کرد.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۵ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. این نرخ در مقایسه با قیمت ۲۶ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۳۰۰ تومانی روز شنبه، کاهش ۴۳۸ هزار و ۶۰۰ تومانی را نشان می‌دهد.

همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار با کاهش ۵۸۴ هزار تومانی، از ۳۴ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان در روز گذشته به ۳۴ میلیون و ۳۴۴ هزار تومان رسید. مظنه تهران نیز با افت یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی، از ۱۱۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان به ۱۱۱ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان کاهش یافت.

در بازار سکه نیز قیمت سکه طرح جدید با کاهش ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، از ۲۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در روز شنبه به ۲۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. سکه طرح قدیم نیز با همین میزان کاهش، از ۲۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲۵۳ میلیون تومان رسید.

قیمت نیم‌سکه با یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش، به ۱۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. ربع‌سکه نیز با افت یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی، ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین سکه گرمی با کاهش یک میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، از ۳۸ میلیون تومان به ۳۷ میلیون تومان رسید.

در بازار جهانی نیز (با توجه به تعطیلی بازار) قیمت هر اونس طلا در نرخ اعلام‌شده به ۴ هزار و ۱۶۵ دلار رسید.

بررسی نرخ‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد در بازار داخلی، سکه‌های تمام طرح جدید و طرح قدیم بیشترین کاهش اسمی قیمت را در میان اقلام بررسی‌شده تجربه کرده‌اند و قیمت هر دو سکه با افت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی همراه بوده است.