به گزارش خبرگزاری مهر، «کارنامه سپنج» مجموعه‌ای داستانی از محمود دولت‌آبادی است که داستان‌های آن بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۳ نوشته شده‌اند. این مجموعه با پرداختن به موضوعاتی همچون فقر، بی‌عدالتی، ظلم، مشکلات زنان و روابط حاکم بر جامعه، بخشی از دغدغه‌های اجتماعی و جهان داستانی این نویسنده را بازتاب می‌دهد.

داستان‌های این مجموعه از طریق فیدیبو در دسترس مخاطبان قرار دارند و علاقه‌مندان را با مناسبات اجتماعی و تجربه‌های انسانی در جهان ادبی دولت‌آبادی همراه می‌کنند.

از دیگر داستان‌های مجموعه «کارنامه سپنج» می‌توان به «سفر»، «از خم چنبر»، «آوسنه بابا سبحان»، «با شبیرو»، «عقیل عقیل»، «دیدار با بلوچ»، «روز و شب یوسف» و «گاواربان» اشاره کرد.

انتشار این دو اثر، ادامه عرضه نسخه‌های صوتی مجموعه «کارنامه سپنج» در فیدیبو است. پیش از این، داستان‌های «گلدسته‌ها و سایه‌ها» و «ادبار و آیینه» از این مجموعه، با صدای بهنام تشکر و به تهیه‌کنندگی رادیو گوشه، در بهار سال ۱۴۰۱ تولید و از این پلتفرم منتشر شده بودند.

بر اساس اعلام فیدیبو، انتشار نسخه‌های صوتی این مجموعه در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت و داستان‌های دیگر آن به‌تدریج در دسترس علاقه‌مندان به آثار محمود دولت‌آبادی قرار می‌گیرند.

علاقمندان می‌توانند این دو اثر داستانی«هجرت سلیمان» و «بیابانی» را در روزهای ۲۶ و ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ به‌صورت انحصاری در فیدیبو تهیه کنند.