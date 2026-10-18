به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جلیل بصیری پارسا مدیر منطقه ۷ عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به دستاوردهای منطقه ۷ در حوزه بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها گفت: اجرای ۲۳ پیشنهاد در قالب نظام مشارکت کارکنان، ۱۵۳ میلیارد ریال صرفه اقتصادی برای منطقه به همراه داشته است.

وی درباره اقدام‌ها در حوزه انرژی‌های پاک گفت: نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۶۰ کیلووات در مرکز بهره‌برداری همدان احداث شده است که افزون‌بر کمک به کاهش مصرف انرژی، با هدف تحقق اهداف مدیریت انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌ها اجرا شده است.

مدیر منطقه ۷ عملیات انتقال گاز ایران ادامه داد: همچنین جایگزینی روش سنتی کالیبراسیون و خطی‌سازی (Linear) اطلاعات خط نهم سراسری با روش برنامه‌ریزی مکانی (Spatial Programming)، دقت و سرعت اجرای عملیات را افزایش داده و به صرفه‌جویی در زمان و هزینه فرایندها منجر شده است.

بصیری پارسا اجرای ارزیابی صلاحیت برای سرویس (FFS) روی خط ۳۰ اینچ غرب در محل تقاطع رودخانه قم‌رود را یکی دیگر از طرح‌های شاخص منطقه برشمرد و بیان کرد: اجرای این ارزیابی از تعویض خط و تخلیه حدود ۲۸ کیلومتر خط لوله جلوگیری کرد و صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های عملیاتی به همراه داشت.

وی همچنین از رفع نشتی هفت دستگاه شیر تخلیه (Blowdown) و شیر بای‌پس (Bypass) در منطقه بدون نیاز به تعویض شیرها خبر داد و گفت: این اقدام افزون‌بر کاهش هزینه‌های تعمیراتی، زمان خروج تجهیزات از چرخه بهره‌برداری را نیز کاهش داده است.