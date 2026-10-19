به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، اسماعیل دهستانی اظهار کرد: این رویداد با شعار «پدافند غیرعامل؛ زیرساخت اقتدار ملی و توسعه پایدار» و با هدف تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها، ارتقای ایمنی و امنیت و معرفی دستاوردها و توانمندی‌های فعالان این حوزه برگزار می‌شود.

وی افزود: معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای استان‌های مختلف کشور، ظرفیت سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی و همچنین فعالیت‌ها و ظرفیت‌های بخش صنعت و معدن از مهم‌ترین اهداف این نمایشگاه است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد همچنین از برگزاری یادواره شهدای پدافند غیرعامل کشور و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در شامگاه پنجشنبه ۳۰ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی یزد خبر داد و از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد.

دهستانی ابراز امیدواری کرد برگزاری نمایشگاه «یزد پایدار» زمینه تبادل تجربیات، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی کشور برای ارتقای تاب‌آوری، ایمنی و امنیت و تقویت فرهنگ پدافند غیرعامل در جامعه را فراهم کند.