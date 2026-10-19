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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

لاوروف در سفری رسمی وارد تهران شد

لاوروف در سفری رسمی وارد تهران شد

وزیر امور خارجه روسیه در سفر به تهران با همتای ایرانی خود و رئیس‌جمهور ایران دیدار می‌کند تا درباره راهکارهای کاهش تنش در منطقه خلیج فارس و تقویت روابط راهبردی دو کشور گفت‌وگو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه وارد تهران شد تا با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران درباره راهکارهای کاهش تنش در منطقه خلیج فارس گفت‌وگو کند و با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران نیز دیدار داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری تاس، لاوروف در دیدارهای خود همچنین بر اقدامات عملی برای تقویت مشارکت جامع راهبردی میان ایران و روسیه تمرکز خواهد کرد.

انتظار می‌رود وزیر امور خارجه روسیه طرف ایرانی را در جریان مهم‌ترین نتایج حضور خود در نشست وزیران شورای همکاری خلیج فارس در منامه قرار دهد؛ نشستی که نخستین مقصد سفر منطقه‌ای او بود.

کد مطلب 6982895

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    نظرات

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
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      پاسخ
      روابط حسنه ایران و روسیه مهم است.

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