به گزارش خبرنگار مهر، بازار جهانی طلا در روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره تورم، چشم‌انداز سیاست پولی آمریکا و تحولات بازار انرژی قرار گرفته است؛ شرایطی که به گفته تحلیلگران می‌تواند در کوتاه‌مدت مانع بازگشت قدرتمند طلا به مسیر صعودی شود، هرچند برخی پیش‌بینی‌های بلندمدت همچنان از ظرفیت رشد این فلز گران‌بها حکایت دارند.

بر اساس گزارش رویترز، بهای نقدی هر اونس طلا با کاهش ۰.۵ درصدی به ۴۱۲۰.۴۹ دلار رسید. نگرانی از افزایش قیمت انرژی و تشدید فشارهای تورمی، در کنار احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر، از جمله عواملی است که بر بازار طلا فشار وارد کرده است.

طلا که به‌طور سنتی یکی از دارایی‌های امن در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی محسوب می‌شود، در محیط نرخ بهره بالا با محدودیت‌هایی مواجه است؛ زیرا افزایش بازده دارایی‌های بهره‌دار می‌تواند جذابیت نگهداری طلا را کاهش دهد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت؛ احتیاط در بازار طلا

بررسی تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌ها و مؤسسات تخصصی بازار فلزات گران‌بها نشان می‌دهد که چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا همچنان با احتیاط همراه است.

مؤسسه StoneX در تحلیلی که ۱۹ اکتبر منتشر کرد، اعلام کرد نگرانی‌های کلان اقتصادی همچنان بر بازار فلزات گران‌بها اثر می‌گذارد و ریسک‌های کوتاه‌مدت قیمت طلا بیشتر به سمت کاهش متمایل است. با این حال، تقاضای بانک‌های مرکزی و تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن می‌تواند در افق بلندمدت از قیمت‌ها حمایت کند.

از این منظر، مسیر آتی طلا تا حد زیادی به تحولات تورمی، تصمیم‌های فدرال رزرو آمریکا و تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره نرخ بهره وابسته خواهد بود.

پیش‌بینی‌های بلندمدت همچنان صعودی است

در مقابل، برخی پیش‌بینی‌های بلندمدت همچنان از احتمال افزایش قیمت طلا حکایت دارند. بر اساس گزارشی که کیتکو در ۱۹ اکتبر منتشر کرد، مؤسسه Metals Focus میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۷ را حدود ۵۳۳۰ دلار به‌ازای هر اونس پیش‌بینی کرده است. برآورد این مؤسسه برای میانگین قیمت در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۷ نیز حدود ۵۶۰۰ دلار است و در سناریوی صعودی، رسیدن قیمت به محدوده ۶۰۰۰ دلار مطرح شده است میانگین قیمت در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۷ حدود ۵۶۰۰ دلار است و در سناریوی صعودی، رسیدن قیمت به محدوده ۶۰۰۰ دلار مطرح شده است .

این پیش‌بینی‌ها به افق بلندمدت مربوط می‌شوند و نباید به‌عنوان هدف قیمتی طلا در روزهای آینده در نظر گرفته شوند.

همچنین در نظرسنجی رویترز از تحلیلگران و معامله‌گران در اکتبر ۲۰۲۶، میانه پیش‌بینی‌ها برای میانگین قیمت طلا در کل سال ۲۰۲۶ حدود ۴۷۴۶.۵ دلار به‌ازای هر اونس اعلام شده است. این رقم نیز میانگین سالانه مورد انتظار است و به معنای پیش‌بینی قیمت طلا در پایان مهر یا پایان سال نیست.

چه عواملی مسیر طلا را تعیین می‌کنند؟

در مجموع، روند کوتاه‌مدت بازار طلا به چند عامل اصلی وابسته است؛ از جمله مسیر قیمت نفت و سایر حامل‌های انرژی، شدت فشارهای تورمی، سیاست نرخ بهره آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی. افزایش نرخ بهره یا تقویت انتظارات برای سیاست پولی انقباضی می‌تواند به زیان طلا تمام شود، در حالی که افزایش نااطمینانی اقتصادی و تقاضای دارایی امن ممکن است از قیمت‌ها حمایت کند.

بر این اساس، گزارش‌های موجود از احتمال تداوم نوسان و فشار نزولی در کوتاه‌مدت حکایت دارند، اما درباره جهت قطعی قیمت در روزهای آینده اجماع روشنی وجود ندارد. پیش‌بینی‌های صعودی بلندمدت نیز به معنای تضمین افزایش قیمت در کوتاه‌مدت نیستند.

گفتنی است در بازار ایران، علاوه بر قیمت جهانی اونس، نرخ ارز و شرایط عرضه و تقاضای داخلی نیز بر قیمت طلا اثر می‌گذارند؛ بنابراین تغییرات اونس جهانی به‌تنهایی برای پیش‌بینی دقیق قیمت طلای ۱۸ عیار کافی نیست.