کریمی: ۲۱ ضمانت الکترونیک در دادسراهای کرمانشاه صادر شد

حمیدرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور و ثبت ۲۱ فقره ضمانت الکترونیک برای متهمان در دادسرای مرکز استان و شهرستان‌های تابعه خبر داد و اظهار کرد: استفاده از این ظرفیت در راستای گسترش دادرسی الکترونیک و تسهیل فرایندهای قضایی انجام شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و آسان‌تر شدن فرایند اخذ تأمین کیفری صورت گرفته و توسعه خدمات هوشمند در دادسراهای استان همچنان ادامه خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با تشریح انواع ضمانت‌های الکترونیک صادرشده بیان کرد: بخشی از این موارد مربوط به وثیقه از طریق توقیف الکترونیکی موجودی حساب بانکی بوده است.

کریمی ادامه داد: سایر ضمانت‌ها نیز در قالب کفالت و ضمانت و از طریق استعلام الکترونیکی فیش حقوقی کارکنان دولت انجام شده است.

وی با اشاره به مزایای استفاده از زیرساخت‌های الکترونیک در فرایند اخذ تأمین‌های کیفری تصریح کرد: این شیوه امکان انجام سریع‌تر و دقیق‌تر استعلام‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند از بروکراسی‌های سنتی بکاهد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین قضایی در کنار تسهیل امور مراجعان، به صیانت از حقوق شهروندی و کاهش اعزام‌های غیرضروری کمک می‌کند.

کریمی در پایان تأکید کرد: روند هوشمندسازی فرایندهای قضایی و استفاده از ظرفیت ضمانت‌های الکترونیک با قوت در دادسراهای استان کرمانشاه دنبال خواهد شد.