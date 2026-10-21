به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح چهارشنبه در دیدار با حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت رسیدگی قانونی به اتفاقات رخ‌داده در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی، خواستار پیگیری مستمر موضوع و اجرای توافقات مطرح‌شده در نشست با وزیر ورزش و جوانان شد.

استاندار آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: در دیدار با وزیر ورزش و جوانان، اتفاقات اخیر مطرح شد و وزیر نیز وعده پیگیری موضوع را داد؛ از این رو، لازم است توافقات انجام‌شده برای دفاع از حقوق باشگاه تراکتور تا حصول نتیجه دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق و احترام متقابل در ورزشگاه‌ها افزود: انتظار می‌رود فضای ورزش کشور از رفتارهای مغایر با اصول اخلاقی دور باشد و حرمت تیم‌ها و هواداران آن‌ها حفظ شود.

سرمست همچنین بر رسیدگی قانونی به اتفاقات اخیر و احقاق حقوق باشگاه تراکتور و هواداران این تیم تأکید کرد و پیگیری مستمر موضوع از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی را خواستار شد.