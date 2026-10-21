میرزاده: خدمات دندانپزشکی کودکان و مادران رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی میرزاده پیش از ظهر چهارشنبه در خصوص پویش دهان و دندان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت سلامت دهان و دندان در سلامت عمومی و ارتباط دوسویه این که بین بیماری‌های دهان و دندان و بیماری‌های عمومی شناخته شده است، موضوع کاهش شاخص DMF (دندان‌های پوسیده، کشیده شده و پرشده) در کودکان زیر ۱۲ سال از اهداف برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ارتقای سلامت به شمار می‌رود.

وی افزود: برای ارتقای آگاهی به ویژه در میان دانش‌آموزان این پویش در سراسر کشور برگزار می‌شود و شعار امسال آن «دو تا یادت نره» است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به توصیه‌های این پویش، گفت: توصیه می‌شود افراد روزی دو بار و هر بار حداقل دو دقیقه مسواک بزنند یک بار صبح پس از بیدار شدن و یک بار شب پیش از خواب همچنین استفاده از نخ دندان به عنوان مکمل مسواک زدن روزی یک بار توصیه می‌شود.

میرزاده، ادامه داد: یکی دیگر از شعارهای این پویش «دندان سالم با تغذیه سالم» است. به دانش آموزان توصیه می‌کنیم برای داشتن دندان‌های سالم مصرف نوشابه، تنقلات و مواد شیرین را کاهش دهند تا با مشکلات دندانی مواجه نشوند.

وی با اشاره به شعار دیگر این هفته با عنوان «دندان ۶ دوست شما از شش‌سالگی تا پایان عمر»، بیان کرد: دندان شماره ۶ اهمیت زیادی دارد و باید به خوبی از آن مراقبت شود، زیرا این دندان معمولاً در شش‌سالگی رویش پیدا می‌کند و یکی از اشتباهات برخی خانواده‌ها و والدین این است که تصور می‌کنند این دندان نیز شیری است و اهمیت چندانی به آن نمی‌دهند، در حالی که دندان شماره ۶ دائمی است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تشریح اقدامات حوزه بهداشت برای مراقبت از این دندان، اظهار کرد: یکی از اقدامات ما شیارپوش کردن دندان‌های شماره ۶ است که در آن شیارهای عمیق دندان پوشانده می‌شوند. همچنین استفاده از مواد حاوی فلوراید برای محافظت از دندان توصیه می‌شود و همکاران ما در سراسر استان خدمات وارنیش فلوراید را برای کودکان سه تا ۱۲ سال به صورت رایگان انجام می‌دهند.

میرزاده با تأکید بر اهمیت مراجعه منظم به دندانپزشکی، افزود: در سراسر استان هرمزگان ۱۲۰ مرکز جامع سلامت داریم که دندانپزشکان در آن‌ها مستقر هستند و ۱۵۰ دندانپزشک در حوزه بهداشت در سطح استان مراقبت‌های دهان و دندان را انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: خدمات دندانپزشکی برای گروه‌های هدف شامل کودکان ۶ تا ۱۲ سال و مادران باردار و شیرده به صورت رایگان ارائه می‌شود و شهروندان می‌توانند برای دریافت این خدمات به مراکز جامع سلامت در سراسر استان مراجعه کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره خدمات رایگان ویژه کودکان ۶ تا ۱۲ سال، گفت: شیارپوش کردن دندان شماره ۶ ترمیم و پر کردن دندان کشیدن دندان‌هایی که قابل نگهداری نیستند و جرم‌گیری برای این گروه سنی در سراسر استان به صورت رایگان انجام می‌شود.

میرزاده، ادامه داد: برای مادران باردار و شیرده نیز خدمات جرم‌گیری و ترمیم دندان در مراکز شهری و روستایی به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بنیاد علوی، بیان کرد: امسال با همکاری بنیاد علوی خدمات دندانپزشکی در مراکز جامع سلامت سراسر استان برای گروه‌های هدف معرفی شده از دهک‌های یک و دو به صورت رایگان ارائه می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، افزود: خدمات این طرح شامل کشیدن و پر کردن دندان، جرم‌گیری و عصب‌کشی است و افراد معرفی شده از سوی بنیاد علوی در دهک‌های یک و دو می‌توانند به صورت رایگان این خدمات را دریافت کنند.

میرزاده در پاسخ به پرسشی درباره امکان بررسی منظم وضعیت دندان‌های کودکان از سنین پایین در خانه‌های بهداشت و مراکز سلامت، گفت: در تمامی مراکز جامع سلامت، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت بررسی وضعیت دهان و دندان از جمله اقدامات تیم سلامت است.

وی خاطرنشان کرد: به ویژه وضعیت دهان و دندان دانش‌آموزانی که وارد مقاطع مختلف تحصیلی می‌شوند، با استفاده از فرم‌های مربوط بررسی می‌شود و شهروندان می‌توانند در مراجعات مختلف، بهورزان، پزشکان و تیم سلامت مستقر در سراسر استان مراجعه کنند، زیرا یکی از مواردی که در این مراجعات بررسی می‌شود، وضعیت دهان و دندان است.