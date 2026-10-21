میگو و ماهی مکران در مسیر بازارهای جهانی؛ ۱۴۷۹ تن آبزی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سرگزی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، یک‌هزار و ۴۷۹ تن انواع آبزیان از سیستان و بلوچستان به بازارهای هدف خارج از کشور صادر شده که ۸۵۶ تن آن میگو و ۶۲۲ تن دیگر ماهی و سایر آبزیان بوده است.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش نظارت‌های دامپزشکی در حفظ کیفیت محصولات صادراتی افزود: کنترل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای در مراحل مختلف تولید، تکثیر، پرورش و فرآوری آبزیان انجام می‌شود تا ضمن پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، الزامات بهداشتی محموله‌های صادراتی نیز رعایت شود.

سرگزی ادامه داد: نمونه‌برداری، انجام آزمایش‌های تشخیصی و بررسی شرایط بهداشتی مراکز تولید و فرآوری، از جمله اقداماتی است که برای اطمینان از سلامت محصولات آبزی و فراهم کردن زمینه صادرات آن‌ها انجام می‌شود.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های شیلاتی استان بیان کرد: برخورداری از سواحل مکران و توان تولیدی بخش شیلات و آبزی‌پروری، فرصت ارزشمندی برای گسترش بازارهای صادراتی و افزایش ارزش افزوده محصولات استان فراهم کرده است؛ ظرفیتی که بهره‌گیری از آن به رعایت استانداردهای بهداشتی و همکاری مستمر تولیدکنندگان و دستگاه‌های تخصصی نیاز دارد.

وی در پایان با تبریک روز ملی صادرات به فعالان این عرصه خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت محصولات، رعایت ضوابط بهداشتی و تقویت همکاری میان تولیدکنندگان و دستگاه‌های مسئول می‌تواند به حضور پایدارتر آبزیان سیستان و بلوچستان در بازارهای هدف و رونق فعالیت‌های اقتصادی این بخش کمک کند.