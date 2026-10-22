به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان دشتی، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در سال گذشته اظهار کرد: دستیابی به اهداف اشتغال‌زایی نیازمند پیگیری مستمر، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های شهرستان است.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و توسعه فرصت‌های شغلی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور میدانی، برگزاری جلسات مستمر و پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاران، در مسیر رفع موانع تولید و افزایش رضایتمندی مردم گام بردارند.

وی با اشاره به عملکرد ۸۳ درصدی شهرستان در تحقق تعهدات اشتغال سال گذشته افزود: با توجه به اقدامات انجام‌شده، انتظار می‌رود امسال تلاش دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، زمینه تحقق کامل تعهدات اشتغال فراهم شود.

فرماندار دشتی بر ضرورت حمایت از بانوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تأکید کرد و گفت: پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به بانوان و دانش‌آموختگان دانشگاهی باید با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

مقاتلی ادامه داد: مدیران دستگاه‌های مسئول باید با حضور منظم در جلسات، شناسایی موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و پیگیری مصوبات، روند اجرای طرح‌های اشتغال‌زا را تسریع کنند.

وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات پس از پرداخت تأکید کرد و افزود: نظارت‌های پس از پرداخت باید به‌صورت جدی انجام شود تا از انحراف منابع جلوگیری شده و تسهیلات در مسیر ایجاد و تثبیت اشتغال به کار گرفته شوند.