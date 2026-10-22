حریق انباری منزل مسکونی در سمنان مهار شد

آتشپاد علی‌اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی اعلام مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع حریق منزل مسکونی، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله یک دستگاه خودروی امداد و نجات به همراه سه آتش‌نشان را به محل حادثه اعزام کرد.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد حریق در انباری واقع در یکی از اتاق‌های خواب منزل رخ داده بود که خوشبختانه مالک پیش از رسیدن نیروهای عملیاتی موفق به خاموش کردن آتش شده بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان با اشاره به حضور نیروهای اعزامی در محل تصریح کرد: آتش‌نشانان برای اطمینان از ایمنی محیط، محل حادثه را به‌طور دقیق بررسی کردند تا از نبود شعله‌های پنهان، دود گرفتگی و خطرات ثانویه اطمینان حاصل شود.

تاج آبادی ادامه داد: پس از انجام بررسی‌های لازم و تنظیم صورت‌جلسه حادثه، توصیه‌های ایمنی به ساکنان ارائه شد و نیروهای عملیاتی بدون نیاز به انجام عملیات اطفای مجدد به ایستگاه بازگشتند.

وی از شهروندان خواست: با رعایت اصول ایمنی در نگهداری وسایل و اقلام در انباری‌ها و منازل، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند و در صورت وقوع آتش‌سوزی یا سایر حوادث، در سریع‌ترین زمان ممکن با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.