به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی عصر امروز پنجشنبه در نشست شورای اداری آبادان که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آبادان برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان آبادان با جمعیتی بالغ بر ۳۳۰ هزار نفر در میان رودخانه‌های اروندرود و بهمنشیر قرار گرفته و از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردار است.

وی با اشاره به زیرساخت‌های گردشگری و حمل‌ونقل آبادان افزود: این شهرستان دارای فرودگاه بین‌المللی است که پیش از جنگ پروازهای متعددی در آن انجام می‌شد و در حال حاضر نیز روزانه ۲۰ پرواز از مبدأ و مقصد این فرودگاه برقرار است. همچنین آبادان دارای پنج هتل است و گردشگری سلامت نیز در این شهرستان از رونق مناسبی برخوردار است.

فرماندار ویژه آبادان با بیان اینکه پیشینه تاریخی و ارتباط دیرینه این منطقه با آب، در کنار موقعیت جغرافیایی آن، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است، گفت: آبادان یکی از مقاصد اصلی گردشگری خوزستان به شمار می‌رود و گردشگران با اهداف مختلفی از جمله گردشگری مذهبی، اقتصادی و بازارگردی و طبیعت‌گردی به این شهرستان سفر می‌کنند.

پیرهادی با تأکید بر نقش گردشگری در رونق سایر بخش‌های اقتصادی تصریح کرد: گردشگری می‌تواند پیشگام توسعه دیگر حوزه‌های اقتصادی باشد. آبادان در عرصه‌های مختلف اقتصادی ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد و در کشور همسایه عراق نیز سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای با هدف بهره‌برداری از سواحل اروندرود در حال انجام است.

وی همچنین از انجام مطالعات مربوط به چهار اسکله در آبادان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود و ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری، آبادان می‌تواند به قطب گردشگری استان خوزستان و جنوب غرب ایران تبدیل شود.