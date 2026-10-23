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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

پورمقدم: سند مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس به‌زودی ابلاغ می‌شود

پورمقدم: سند مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس به‌زودی ابلاغ می‌شود

اراک- معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از ابلاغ قریب‌الوقوع سند مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران پورمقدم ظهر جمعه در آیین‌ هفتمین جشنواره بلوط روستای سرسختی شهرستان شازند اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی ناحیه رویشی زاگرس در حفظ امنیت زیستی کشور، دولت توجه ویژه‌ای به حفاظت، احیا و توسعه جنگل‌های بلوط دارد و در همین راستا، سند مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس تدوین شده است.

وی افزود: این سند پس از طرح در هیئت دولت، به‌زودی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد و زمینه برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات هدفمند برای مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس را فراهم می‌کند.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: بر اساس این رویکرد، اجرای طرح‌های جنگل‌داری اجتماعی از سال جاری در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن تقویت حفاظت از منابع طبیعی، مشارکت جوامع محلی در نگهداری و احیای عرصه‌های جنگلی افزایش یابد.

ذخیره‌گاه بلوط سرسختی در مسیر احیا و حفاظت

پورمقدم با اشاره به اهمیت جنگل‌های بلوط روستای سرسختی در استان مرکزی گفت: این توده جنگلی به‌عنوان یکی از توده‌های بلوط زاگرس که به‌صورت منفصل از رویشگاه مادر قرار دارد، در وسعتی بیش از ۲۰۰ هکتار شناسایی و به‌عنوان ذخیره‌گاه جنگلی معرفی شده است؛ ازاین‌رو، حفاظت و احیای آن نیازمند برنامه‌ریزی ویژه است.

وی ادامه داد: با پیگیری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، طرح ویژه احیا، توسعه و حفاظت از این عرصه جنگلی تدوین شده و پس از تصویب در کمیته فنی، از محل اعتبارات ملی تأمین اعتبار خواهد شد.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مشارکت مردم را از ویژگی‌های محوری این طرح دانست و بیان کرد: اجرای طرح با محوریت جوامع محلی و اهالی روستای سرسختی دنبال می‌شود؛ مردمی که اهمیت ویژه‌ای برای حفظ جنگل‌های بلوط قائل هستند.

پورمقدم افزود: بهره‌گیری از ظرفیت و همراهی ساکنان محلی می‌تواند به تقویت حفاظت مستمر از منابع طبیعی کمک کند و زمینه تبدیل طرح سرسختی به الگویی موفق برای اجرای برنامه‌های مشابه در سایر مناطق کشور را فراهم آورد.

بلوط، گونه غالب جنگل‌های زاگرس

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به گستره جنگل‌های زاگرس گفت: از مجموع ۶ میلیون هکتار جنگل این ناحیه رویشی، حدود ۹۰ درصد را توده‌های بلوط تشکیل می‌دهند؛ جنگل‌هایی که در کنار جنگل‌های شمال کشور، از عرصه‌های شاخص جنگلی ایران به شمار می‌روند و حفاظت از آن‌ها نیازمند توجه و مشارکت همگانی است.

وی تاکید کرد: مدیریت پایدار این عرصه‌ها، علاوه بر برنامه‌ریزی اصولی و اجرای طرح‌های حفاظتی، به همراهی مردم و استفاده از ظرفیت جوامع محلی وابسته است؛ رویکردی که در سند مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس و طرح ویژه ذخیره‌گاه بلوط سرسختی مورد توجه قرار گرفته است.

کد مطلب 6987044

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