به گزارش خبرنگار مهر، کامران پورمقدم ظهر جمعه در آیین‌ هفتمین جشنواره بلوط روستای سرسختی شهرستان شازند اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی ناحیه رویشی زاگرس در حفظ امنیت زیستی کشور، دولت توجه ویژه‌ای به حفاظت، احیا و توسعه جنگل‌های بلوط دارد و در همین راستا، سند مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس تدوین شده است.

وی افزود: این سند پس از طرح در هیئت دولت، به‌زودی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد و زمینه برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات هدفمند برای مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس را فراهم می‌کند.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: بر اساس این رویکرد، اجرای طرح‌های جنگل‌داری اجتماعی از سال جاری در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن تقویت حفاظت از منابع طبیعی، مشارکت جوامع محلی در نگهداری و احیای عرصه‌های جنگلی افزایش یابد.

ذخیره‌گاه بلوط سرسختی در مسیر احیا و حفاظت

پورمقدم با اشاره به اهمیت جنگل‌های بلوط روستای سرسختی در استان مرکزی گفت: این توده جنگلی به‌عنوان یکی از توده‌های بلوط زاگرس که به‌صورت منفصل از رویشگاه مادر قرار دارد، در وسعتی بیش از ۲۰۰ هکتار شناسایی و به‌عنوان ذخیره‌گاه جنگلی معرفی شده است؛ ازاین‌رو، حفاظت و احیای آن نیازمند برنامه‌ریزی ویژه است.

وی ادامه داد: با پیگیری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، طرح ویژه احیا، توسعه و حفاظت از این عرصه جنگلی تدوین شده و پس از تصویب در کمیته فنی، از محل اعتبارات ملی تأمین اعتبار خواهد شد.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مشارکت مردم را از ویژگی‌های محوری این طرح دانست و بیان کرد: اجرای طرح با محوریت جوامع محلی و اهالی روستای سرسختی دنبال می‌شود؛ مردمی که اهمیت ویژه‌ای برای حفظ جنگل‌های بلوط قائل هستند.

پورمقدم افزود: بهره‌گیری از ظرفیت و همراهی ساکنان محلی می‌تواند به تقویت حفاظت مستمر از منابع طبیعی کمک کند و زمینه تبدیل طرح سرسختی به الگویی موفق برای اجرای برنامه‌های مشابه در سایر مناطق کشور را فراهم آورد.

بلوط، گونه غالب جنگل‌های زاگرس

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به گستره جنگل‌های زاگرس گفت: از مجموع ۶ میلیون هکتار جنگل این ناحیه رویشی، حدود ۹۰ درصد را توده‌های بلوط تشکیل می‌دهند؛ جنگل‌هایی که در کنار جنگل‌های شمال کشور، از عرصه‌های شاخص جنگلی ایران به شمار می‌روند و حفاظت از آن‌ها نیازمند توجه و مشارکت همگانی است.

وی تاکید کرد: مدیریت پایدار این عرصه‌ها، علاوه بر برنامه‌ریزی اصولی و اجرای طرح‌های حفاظتی، به همراهی مردم و استفاده از ظرفیت جوامع محلی وابسته است؛ رویکردی که در سند مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس و طرح ویژه ذخیره‌گاه بلوط سرسختی مورد توجه قرار گرفته است.