عموزاد تنها ایرانی صدرنشین؛ یزدانی بدون جایگاه در سیدبندی

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی سیدبندی رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در آستانه آغاز این مسابقات در آستانه قزاقستان را اعلام کرد که بر اساس آن، رحمان عموزاد در صدر وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد قرار دارد و کامران قاسمپور و امیرحسین زارع نیز سید دوم اوزان خود هستند.

کشتی آزاد

در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان در جایگاه دوم سیدبندی قرار دارد و در صورت صعود مطابق سیدبندی، در مرحله یک‌چهارم نهایی با لئومید کولسنیک از مولداوی، نفر هفتم این وزن، روبه‌رو خواهد شد.

رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم سید نخست است. در صورت صعود مطابق سیدبندی، او در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف اوسیمژان داستن‌بک از قزاقستان، نفر هشتم این وزن، می‌رود.

سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلوگرم در جایگاه هشتم قرار گرفته است و در صورت صعود مطابق سیدبندی، در یک‌چهارم نهایی با تولگا تومور اوچیر از مغولستان، نفر نخست این وزن، مبارزه خواهد کرد.

محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم سید چهارم است و در صورت صعود مطابق سیدبندی، در یک‌چهارم نهایی با محمدخبیب کادزی‌محمدوف از بلاروس، نفر پنجم این وزن، روبه‌رو می‌شود.

کامران قاسمپور در وزن ۸۶ کیلوگرم سید دوم است و حریف احتمالی او در یک‌چهارم نهایی بولات ساکایف از قزاقستان، نفر هفتم این وزن، خواهد بود.

امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار دارد و در صورت صعود مطابق سیدبندی، باید با احمد باتایف از بلغارستان، نفر پنجم این وزن، مبارزه کند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، نام حسن یزدانی در میان هشت کشتی‌گیر سیدبندی‌شده اتحادیه جهانی دیده نمی‌شود. در این وزن، کایل اسنایدر از آمریکا سید نخست و احمد تاج‌الدینوف از بحرین سید دوم هستند. آرش یوشیدا از ژاپن، احمد ماگامایف از بلغارستان، زبیگنیو بارانوفسکی از لهستان، ویکی از هند، ریچارد وگ از مجارستان و عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه دیگر نفرات سیدبندی‌شده این وزن هستند.

امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم سید دوم است و در صورت صعود مطابق سیدبندی، در مرحله یک‌چهارم نهایی با جونوان اسمیت از پورتوریکو، نفر هفتم این وزن، روبه‌رو خواهد شد.

کشتی فرنگی

در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی‌بالوتکی در جایگاه سوم سیدبندی قرار دارد و حریف احتمالی او در یک‌چهارم نهایی لالیت از هند، نفر ششم این وزن، است.

علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم سید پنجم است و در صورت صعود مطابق سیدبندی، در یک‌چهارم نهایی با دالتون رابرتس از آمریکا، نفر چهارم این وزن، مبارزه خواهد کرد.

محمد کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم سید دوم است و حریف احتمالی او در یک‌چهارم نهایی کرم کمال از ترکیه، نفر هفتم این وزن، خواهد بود.

سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار دارد و در صورت صعود مطابق سیدبندی، باید با رزاق بیشیکیف از قرقیزستان، نفر پنجم این وزن، روبه‌رو شود.

دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم سید سوم است و حریف احتمالی او در یک‌چهارم نهایی چینگیز ارسلان از ترکیه، نفر ششم این وزن، خواهد بود.

علی اوسکو در وزن ۷۷ کیلوگرم در جایگاه هفتم قرار گرفته است و در صورت صعود مطابق سیدبندی، در یک‌چهارم نهایی با مالخاس آمویان از ارمنستان، نفر دوم این وزن، مبارزه می‌کند.

غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم سید پنجم است و حریف احتمالی او در یک‌چهارم نهایی میهایل برادو از مولداوی، نفر چهارم این وزن، خواهد بود.

علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار دارد و در صورت صعود مطابق سیدبندی، در یک‌چهارم نهایی با یاروسلاو فیلچاکوف از اوکراین، نفر ششم این وزن، روبه‌رو می‌شود.

محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم سید سوم است و حریف احتمالی او در یک‌چهارم نهایی نیتش از هند، نفر ششم این وزن، خواهد بود.

رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان از ۲۴ اکتبر تا اول نوامبر (۲ آبان تا ۱۰ آبان) در سالن باریس شهر آستانه قزاقستان برگزار می‌شود.