  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

حسن یزدانی ۶ مدال دیگر خود را به موزه افتخارات اهدا کرد

حسن یزدانی ۶ مدال دیگر خود را به موزه افتخارات اهدا کرد

دارنده ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز جهان و المپیک، ۶ مدال‌ از رقابت‌های بین‌المللی خود را به موزه افتخارات کشتی ایران تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک، ۶ مدال‌ رقابت‌های بین المللی خود را به موزه افتخارات کشتی ایران اهدا کرد.

یزدانی پیش از این نیز چندین مدال از دوران قهرمانی پرافتخار خود را در این موزه به یادگار گذاشته بود.

کد مطلب 6986384

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها