حسن یزدانی ۶ مدال دیگر خود را به موزه افتخارات اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک، ۶ مدال رقابتهای بین المللی خود را به موزه افتخارات کشتی ایران اهدا کرد.
یزدانی پیش از این نیز چندین مدال از دوران قهرمانی پرافتخار خود را در این موزه به یادگار گذاشته بود.
دارنده ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز جهان و المپیک، ۶ مدال از رقابتهای بینالمللی خود را به موزه افتخارات کشتی ایران تقدیم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک، ۶ مدال رقابتهای بین المللی خود را به موزه افتخارات کشتی ایران اهدا کرد.
یزدانی پیش از این نیز چندین مدال از دوران قهرمانی پرافتخار خود را در این موزه به یادگار گذاشته بود.
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