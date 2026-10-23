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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

حضور مردم در میدان مانع جسارت دشمن می‌شود

حضور مردم در میدان مانع جسارت دشمن می‌شود

اهواز - امام جمعه اهواز گفت: حضور مردم در میدان مانع جسارت دشمن می‌شود، توان بازدارندگی کشور را تقویت می‌کند و تمامی توطئه‌های استکبار را خنثی می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه اهواز با اشاره به ویژگی‌های رویارویی با دشمن افزود: ملت بزرگ ایران آمادگی کامل خود را به نمایش گذاشته است و توان رزمی کشور روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود تصریح کرد: دشمن در تجزیه ایران، ساقط کردن نظام، تضعیف جبهه مقاومت و تسلط بر تنگه هرمز کاملاً ناکام مانده است و هر ناو یا کشتی با کوچک‌ترین حرکت غیرقانونی در تنگه هرمز، قاطعانه مورد هدف قرار می‌گیرد.

امام جمعه اهواز، جنگ ادراکی و شناختی را به مراتب خطرناک‌تر از جنگ نظامی دانست و اظهار کرد: دشمن برای ایجاد شکاف در میان امت اسلامی تلاش می‌کند، بنابراین حفظ انسجام داخلی و پرهیز از مواضع دشمن‌شادکن ضرورت دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد با اشاره به مشکلات معیشتی برخی مناطق استان بیان کرد: مسئولان باید برای رفع مشکل بی‌آبی و تامین نیازهای روستاهای منطقه خسرج حمیدیه هرچه سریع‌تر اقدام کنند.

کد مطلب 6987100

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