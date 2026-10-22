  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

هفته دهم لیگ بیست و ششم؛

بختیاری‌زاده: انگیزه بالایی برای پیروزی مقابل چادرملو داریم

بختیاری‌زاده: انگیزه بالایی برای پیروزی مقابل چادرملو داریم

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به در پیش بودن دیدار هفته دهم این تیم در لیگ برتر گفت: بازیکنان انگیزه بالایی دارند که مقابل چادرملو پیروز شوند و سه امتیاز مهم را کسب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، در آستانه دیدار برابر چادرملو اردکان اظهار کرد: عرض ادب و احترام دارم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم بازی فردا بازی خوبی باشد و به امید خدا، هواداران هر دو تیم و بینندگان عزیز بتوانند یک بازی خوب را تماشا کنند.

وی ادامه داد: بازیکنان ما انگیزه لازم را دارند، هرچند می‌دانیم چادرملو تیمی قابل احترام، دونده و پرتلاش است، اما خوشبختانه شرایط تیم ما هم از لحاظ فنی و هم از نظر روحی و روانی بسیار خوب است.

سرمربی استقلال تأکید کرد: به امید خدا و با احترام به تیم حریف، برای بردن بازی می‌کنیم. البته برای پیروزی در زمین حریف باید تلاش بیشتری داشته باشیم و ان‌شاءالله تمام کارهای اصولی را انجام می‌دهیم تا بتوانیم هوادارانمان را خوشحال کنیم.

کد مطلب 6986594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها