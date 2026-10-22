به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ برتر فوتبال زنان از پنجشنبه ۳۰ مهر تا چهارشنبه ۶ آبان با برگزاری پنج دیدار آغاز می‌شود که در این میان نخستین شهرآورد تاریخ فوتبال زنان میان پرسپولیس و استقلال مهم‌ترین مسابقه این هفته خواهد بود. همچنین تقابل سپاهان و گل‌گهر سیرجان می‌تواند بر معادلات بالای جدول و رقابت تیم‌های مدعی تأثیرگذار باشد.

پرسپولیس با چهار پیروزی متوالی و ۱۲ امتیاز صدرنشین لیگ برتر فوتبال زنان است و در هفته پنجم باید در دیداری متفاوت و حساس برابر استقلال قرار بگیرد. سرخ‌پوشان که تاکنون گلی دریافت نکرده‌اند برای حفظ روند موفق خود کار دشواری برابر رقیب دارند. استقلال نیز پس از پیروزی ارزشمند برابر سپاهان در هفته چهارم با روحیه‌ای بهتر به استقبال نخستین دربی زنان می‌رود. آبی‌پوشان با هفت امتیاز در جمع تیم‌های بالای جدول قرار دارند و می‌توانند با کسب نتیجه مطلوب فاصله خود را با صدرنشین کاهش دهند.

در دیگر دیدار مهم هفته سپاهان اصفهان میزبان گل‌گهر سیرجان است. سپاهان که با ۹ امتیاز در رده‌های بالای جدول قرار دارد پس از نخستین شکست فصل برابر استقلال به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی است. گل‌گهر نیز که از تیم‌های نزدیک به صدر جدول به شمار می‌رود برای حفظ جایگاه خود و نزدیک‌شدن به صدرنشینان به امتیاز این مسابقه نیاز دارد؛ بنابراین تقابل دو تیم می‌تواند از دیدارهای تعیین‌کننده هفته باشد.

خاتون بم مدافع عنوان قهرمانی در این هفته به مصاف ملوان بندرانزلی می‌رود. خاتون پس از تساوی بدون گل برابر گل‌گهر به دنبال کسب سه امتیاز است تا از رقابت با مدعیان عقب نماند. ملوان نیز که در هفته گذشته برابر آوا به پیروزی رسید با انگیزه ادامه روند مثبت خود مقابل یکی از تیم‌های باسابقه فوتبال زنان قرار می‌گیرد. این دیدار به دلیل برنامه سفر خاتون به میانمار برای حضور در لیگ قهرمانان زنان آسیا ه روز پنجشنبه ۳۰ مهر برگزار خواهد شد.

در دو دیدار دیگر آوا تهران برابر وارش نوشهر قرار می‌گیرد و سنگین ماشین ایستا با پالایش گاز ایلام روبه‌رو می‌شود. این مسابقات برای تیم‌هایی که در هفته‌های ابتدایی نتایج مطلوبی نگرفته‌اند فرصتی برای جبران و بهبود وضعیت در جدول به شمار می‌رود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده هفته پنجم با پنج مسابقه دنبال می‌شود. هرچند دیدار پرسپولیس و استقلال از جمعه اول آبان به چهارشنبه ششم آبان منتقل شده و ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان این مسابقه خواهد بود. تغییر زمان و مکان دربی در کنار حساسیت فنی آن توجه‌ها را به نخستین رویارویی دو تیم در فوتبال زنان جلب کرده است.

برنامه دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

پنجشنبه ۳۰ مهر

*خاتون بم ـ ملوان بندرانزلی (ساعت ۱۵)

جمعه یکم آبان

*سپاهان اصفهان ـ گل‌گهر سیرجان (ساعت ۱۵)

*خاتون بم ـ ملوان بندرانزلی (ساعت ۱۵)

*آوا تهران ـ وارش نوشهر (ساعت ۱۵)

*سنگین ماشین ایستا ـ پالایش گاز ایلام (ساعت ۱۵)

چهارشنبه ششم آبان

*پرسپولیس تهران ـ استقلال تهران (ساعت ۱۵)