به گزارش خبرنگار مهر، پرونده یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی و تاثیرگذار تیم فوتبال استقلال هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. پرونده‌ای که حالا ابهام درباره وضعیت قراردادی و قانونی این بازیکن، عملکرد مدیران باشگاه استقلال را زیر سؤال برده و می‌تواند به یکی از جدی‌ترین چالش‌های حقوقی آبی‌پوشان در فصل جاری تبدیل شود.

آسانی پیش از آغاز فصل جاری و پس از انجام تست‌های پزشکی در ایفمارک، از حضور در تمرینات استقلال خودداری کرد و تهران را به مقصد کشورش ترک کرد. پس از خروج این بازیکن از ایران نماینده حقوقی او با ارسال نامه‌ای به باشگاه استقلال اعلام کرد که قرارداد این بازیکن با آبی‌پوشان به‌صورت یک‌طرفه فسخ شده است؛ اتفاقی که باید از همان ابتدا با حساسیت حقوقی و مدیریتی بالایی از سوی مسئولان باشگاه دنبال می‌شد.

با این حال، مدیران استقلال که در آن مقطع با محرومیت از نقل‌وانتقالات مواجه بودند وارد مذاکره با آسانی شدند و در نهایت این بازیکن را برای بازگشت به تهران و ادامه همکاری با باشگاه متقاعد کردند. مسئولان استقلال از ابتدای این ماجرا بر این موضع تأکید داشتند که فسخی در قرارداد آسانی رخ نداده و با توجه به صدور کارت بازی برای او، حضورش در ترکیب استقلال قانونی است و از این بابت خطری باشگاه را تهدید نمی‌کند؛ موضعی که حالا با انتشار جزئیات نامه ارسالی استقلال به فیفا، با پرسش‌های جدی‌تری روبه‌رو شده است.

نامه استقلال به فیفا؛ ابهامی که مدیران باشگاه باید درباره آن پاسخگو باشند

سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال اعلام کرده است این باشگاه دو نامه درباره وضعیت آسانی به فیفا ارسال کرده نهادی که به گفته او در پاسخ به نامه نخست موضع روشنی درباره محرومیت یا عدم محرومیت این بازیکن اعلام نکرده و هنوز پاسخی هم به نامه دوم نداده است.

با این حال تا زمان نگارش این گزارش باشگاه استقلال پاسخ مکتوب فیفا را به‌صورت رسمی منتشر نکرده است. در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که مدیران استقلال بر چه مبنایی درباره قانونی بودن استفاده از آسانی اطمینان خاطر می‌دهند درحالی‌که وضعیت حقوقی ثبت این بازیکن و آثار اخطاریه فسخ قرارداد همچنان محل سؤال است؟

نکته مهم‌تر آنکه در نامه‌ای که باشگاه استقلال در تاریخ ۱۰ مرداد برابر با اول آگوست ۲۰۲۶، به فیفا ارسال کرده جزئیاتی مطرح شده که با اظهارات قاطع پیشین مدیران باشگاه نیازمند توضیح و شفاف‌سازی است.

استقلال در این نامه تأیید کرده است که نماینده حقوقی آسانی در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، برابر با ۲۳ تیر ۱۴۰۵، به باشگاه اطلاع داده که این بازیکن با استناد به ماده ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا، قرارداد خود را با اثر فوری فسخ می‌کند.

در متن انگلیسی نامه آمده است: آسانی به‌عنوان بازیکن حرفه‌ای باشگاه استقلال به‌درستی ثبت شده بود. در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، نماینده حقوقی او با ارسال اخطاریه‌ای به باشگاه اعلام کرد که بازیکن قرارداد کاری خود را با اثر فوری و با استناد به ماده ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا فسخ می‌کند.

این بخش از نامه نشان می‌دهد که استقلال از اخطاریه رسمی فسخ قرارداد آگاه بوده است موضوعی که نمی‌توان آن را با اتکا به صدور کارت بازی یا اظهارات کلی درباره قانونی بودن حضور بازیکن در ترکیب، نادیده گرفت. صدور کارت بازی به‌تنهایی پاسخ قطعی به تمام پرسش‌های حقوقی مطرح‌شده درباره اعتبار ثبت بازیکن پس از بروز اختلاف قراردادی نیست.

توافقی که پس از اخطاریه امضا شد، اما تاریخ دیگری دارد!

بخش حساس‌تر نامه استقلال به توافق بعدی میان باشگاه و آسانی مربوط می‌شود. طبق توضیحات ارائه‌ شده از سوی خود باشگاه پس از ارسال اخطاریه فسخ طرفین به توافق جدیدی دست یافتند که هدف آن حل اختلاف قراردادی، ادامه یا احیای رابطه کاری و اصلاح برخی مفاد قرارداد از جمله حذف بند مربوط به مبلغ بازخرید یا آزادسازی بازیکن بوده است.

اما استقلال در نامه خود نکته‌ای را مطرح کرده که می‌تواند پرسش‌های حقوقی مهمی ایجاد کند توافق جدید پس از اخطاریه فسخ امضا شده با این حال تاریخ درج‌شده روی سند مقدم بر تاریخ اخطاریه است.

در متن نامه آمده است: برای رعایت شفافیت کامل، توافق بعدی پس از اخطاریه فسخ امضا شده است هرچند تاریخ درج‌شده روی آن مقدم بر تاریخ اخطاریه است. بنابراین باشگاه از فیفا درخواست می‌کند موضوع را براساس ترتیب واقعی وقایع و نه صرفا تاریخ درج‌شده روی سند بررسی کند.

این توضیح صریح استقلال پرسشی اساسی را پیش روی مدیران باشگاه قرار می‌دهد: چرا تاریخ درج‌شده روی توافق با زمان واقعی امضای آن مطابقت ندارد و این اختلاف زمانی چه تأثیری بر اعتبار توافق و وضعیت حقوقی بازیکن دارد؟

البته صرف وجود اختلاف میان تاریخ درج‌شده روی یک سند و زمان واقعی امضای آن، به‌تنهایی برای اثبات جعل یا تعیین پیامدهای انضباطی کافی نیست و تشخیص آثار حقوقی آن به بررسی اسناد و مقررات مربوطه نیاز دارد. با این حال، وقتی خود باشگاه چنین موضوعی را در مکاتبه رسمی با فیفا مطرح می‌کند، انتظار می‌رود مدیران استقلال درباره علت این اختلاف و آثار احتمالی آن توضیحی روشن و مستند ارائه دهند.

استقلال از فیفا درباره قانونی بودن حضور آسانی سؤال کرده است

در بخش دیگری از نامه، باشگاه استقلال مدعی شده است که ثبت آسانی در سوابق داخلی لغو نشده، به باشگاه دیگری انتقال نیافته و پس از اخطاریه فسخ نیز درخواست جدیدی برای ثبت او ارائه نشده است.

طبق متن نامه هیچ گواهی جدید انتقال بین‌المللی بازیکن (ITC) درخواست یا صادر نشد انتقال بین‌المللی جدیدی صورت نگرفته و درخواست جدیدی برای ثبت آسانی پس از اخطاریه فسخ ارائه نشده است. باشگاه با استناد به همین اطلاعات از فیفا خواسته است وضعیت حقوقی ثبت قبلی این بازیکن را مشخص کند.

با این حال، نکته قابل تامل این است که استقلال در همان نامه از فیفا خواسته به‌ صورت کتبی مشخص کند آیا ثبت قبلی آسانی، با وجود اخطاریه فسخ قرارداد همچنان از نظر حقوقی معتبر است و پیوستگی آن حفظ شده یا خیر.

این باشگاه همچنین پرسیده است که آیا توافق جدید مستلزم ثبت قرارداد تازه، ثبت مجدد بازیکن، اصلاح اطلاعات ثبت‌شده، انجام اقدامات لازم در سامانه مدیریت نقل‌وانتقالات فیفا (TMS) یا سامانه فیفا کانکت، دریافت مجوز استثنایی یا اخذ تأییدیه مقرراتی دیگری است.

سؤال دیگر استقلال این است که آیا اصلاح مفاد قرارداد آسانی، از جمله حذف بند بازخرید یا آزادسازی، باید به فیفا، سامانه TMS، فیفا کانکت یا فدراسیون فوتبال ایران ارائه شود یا در سوابق این نهادها به ثبت برسد.

مدیران استقلال همچنین از فیفا پرسیده‌اند که آیا هرگونه اقدام ثبتی موردنیاز برای آسانی، ثبت یک بازیکن جدید محسوب می‌شود و در نتیجه می‌تواند ناقض محرومیت این باشگاه از ثبت بازیکن در پرونده شماره FPSD-۱۷۰۷۸ باشد. این باشگاه در ادامه خواستار روشن شدن این موضوع شده است که آیا موضع فیفا در بندهای ۴۷ تا ۴۹ لوایح ارائه‌شده در پرونده شماره CAS ۲۰۲۵/A/۱۱۸۵۷ درباره وضعیت آسانی نیز قابل اعمال است یا خیر.

مهم‌تر از همه، استقلال از فیفا پرسیده است که آیا می‌تواند در طول دوره محرومیت از ثبت بازیکن، با رعایت مقررات مسابقات مربوطه، از آسانی در دیدارهای رسمی و دوستانه استفاده کند یا خیر.

مجموع پرسش‌های مطرح‌شده در نامه نشان می‌دهد که باشگاه استقلال برای تعیین تکلیف وضعیت آسانی، خواستار دریافت پاسخ رسمی و مکتوب از فیفا شده است. بنابراین تا زمانی که پاسخ نهایی این نهاد منتشر نشده یا محتوای آن به‌صورت رسمی در دسترس قرار نگرفته است، نمی‌توان با قطعیت گفت فیفا حضور این بازیکن را تأیید کرده یا استفاده از او را ممنوع دانسته است.

با این وجود، یک سؤال جدی همچنان پابرجاست: اگر مدیران استقلال از قانونی بودن حضور آسانی اطمینان کامل داشتند چرا در نامه رسمی خود از فیفا درباره اعتبار ثبت قبلی او ضرورت یا عدم ضرورت ثبت مجدد و امکان استفاده از این بازیکن در مسابقات رسمی و دوستانه استعلام گرفته‌اند؟

ارسال استعلام حقوقی به‌خودی‌ خود به معنای تخلف یا اعتراف به غیرقانونی بودن حضور بازیکن نیست اما همین مکاتبه نشان می‌دهد که باشگاه برای تعیین تکلیف موضوع به پاسخ روشن فیفا نیاز داشته است. از این رو انتظار می‌رود مدیران استقلال به‌جای اکتفا به اظهارات کلی جزئیات مکاتبات خود با فیفا و وضعیت دقیق پرونده آسانی را برای هواداران و افکار عمومی روشن کنند.

تا زمان نگارش این گزارش پاسخ نامه مورد اشاره به‌صورت عمومی منتشر نشده است. مشخص نیست فیفا پاسخی به آن داده یا باشگاه استقلال هنوز از انتشار پاسخ احتمالی خودداری کرده است. این ابهام در شرایطی ادامه دارد که استقلال در تمام دیدارهای فصل جاری از آسانی استفاده کرده است.

اگر فیفا در نهایت اعلام کند که حضور این بازیکن به دلیل وضعیت ثبت یا محرومیت باشگاه مجاز نبوده احتمال پیگیری‌های انضباطی و بروز پیامدهای جدی برای استقلال مطرح خواهد شد. پیامدهایی که دامنه و شدت آنها به مقررات قابل اعمال مستندات پرونده و تصمیم نهادهای صلاحیت‌دار بستگی دارد و نمی‌توان از پیش درباره نتیجه یا میزان مجازات آنها حکم قطعی داد.

در چنین شرایطی مسئولیت مدیران استقلال تنها به مذاکره با بازیکن و بازگرداندن او به ترکیب محدود نمی‌شود. آنها باید توضیح دهند که پیش از استفاده مستمر از آسانی، چه بررسی حقوقی‌ای انجام داده‌اند، بر چه مستنداتی به قانونی بودن حضور او اطمینان داشته‌اند و چرا وضعیت پرونده‌ای با چنین حساسیتی هنوز برای افکار عمومی شفاف نشده است. هواداران استقلال حق دارند بدانند تصمیم‌های مدیریتی درباره یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم، بر پایه پاسخ روشن و مستند نهادهای ذی‌صلاح اتخاذ شده یا همچنان با ابهام‌های حقوقی همراه است.