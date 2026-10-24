۸۱ هزار کلاس درس با اجرای طرح شهید عجمیان بهسازی شد

به گزرش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در آیین اختتامیه طرح شهید عجمیان در شهرستان رامیان استان گلستان، با تبیین ویژگی‌های مدیریت جهادی اظهار داشت:یکی از ویژگی‌های کلیدی مدیریت جهادی، واگذاری امور به نیروهای میدانی، پرهیز از گسترش ساختارهای اداری غیرضروری و ایجاد ارتباط مؤثر با مردم است؛ رویکردی که در اجرای طرح شهید عجمیان، به‌ویژه در استان گلستان، به‌وضوح تجلی یافته است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به نام‌گذاری این طرح ملی به نام این شهید بزرگ، تصریح کرد:نام‌گذاری طرح بهسازی و شاداب‌سازی مدارس به نام شهید عجمیان، فرصتی ارزشمند برای ترویج روحیه خدمت بی‌منت در میان نسل جوان است. اجرای این طرح در مقیاس ملی و بهسازی بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس، از جمله اقدامات گسترده‌ای است که با الهام از روحیه جهادی این شهید گرانقدر به انجام رسیده است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل استان گلستان، گفت:همدلی میان مردم، انسجام اجتماعی و مشارکت اقوام مختلف در این استان، از سرمایه‌های ارزشمند کشور است که در کنار ایمان و توانمندی جوانان، نقش مؤثری در عبور از چالش‌ها و تحقق اهداف ملی ایفا می‌کند.

طرح شهید عجمیان؛ الگوی مشارکت جمعی در مدرسه‌سازی

خان‌محمدی با تأکید بر اینکه ماهیت طرح شهید عجمیان فراتر از اقدامات فیزیکی است، افزود:این طرح صرفاً به رنگ‌آمیزی و زیباسازی محدود نمی‌شود، بلکه یک الگوی عملی برای سازمان‌دهی مشارکت اجتماعی و تقویت روحیه جهادی است. در این الگو، دانش‌آموزان، اولیا، خیرین، مدیران مدارس، دهیاران، شهرداران، بخشداران، فرمانداران و سایر مسئولان در کنار یکدیگر برای بهبود محیط‌های آموزشی تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به پیامدهای تربیتی این مشارکت جمعی تصریح کرد:در این فرایند، دانش‌آموزان از دریافت‌کننده محض خدمات فراتر رفته و در آبادانی مدرسه مشارکت می‌کنند. این هم‌افزایی باعث تقویت احساس تعلق به مدرسه، مسئولیت‌پذیری و روحیه همکاری در میان دانش‌آموزان می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با ارائه آماری از پیشرفت این طرح در سطح کشور خاطرنشان کرد:در قالب طرح شهید عجمیان، حدود ۸۱ هزار کلاس درس طی دو سال بهسازی و شاداب‌سازی شده است که این حجم از اقدامات، نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت مردمی در ارتقای فضاهای آموزشی کشور است.

خان‌محمدی در ادامه با اشاره به دستاوردهای ویژه استان گلستان در این طرح گفت:بهسازی، شاداب‌سازی و آماده‌سازی بیش از هفت هزار کلاس درس طی دو سال در گلستان، حاصل تلاش جمعی نیروهای جهادی، مردم و دستگاه‌های مسئول است که محیطی مناسب‌تر را برای دانش‌آموزان فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت اولویت‌بخشی به حوزه آموزش در شرایط موجود، خاطرنشان کرد:مدرسه کانون پرورش استعدادها، تقویت هویت ملی و تربیت نسلی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر است؛ لذا فراهم کردن محیطی استاندارد برای تحصیل، همواره باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار داشته باشد.

در پایان این مراسم، از گروه‌های جهادی، خیرین، دانش‌آموزان و بسیجیان و داوطلبان فعال در اجرای طرح شهید عجمیان تجلیل به عمل آمد.