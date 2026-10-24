به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی قهرمانی جهان، علی اسکو در دور دوم با نتیجه قاطع ۱۲ بر ۱ مقابل یریسکلدی مکساتبک اولو از قرقیزستان به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.



اسکو که در مبارزه نخست خود نماینده لیتوانی را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داده بود، با کسب دومین پیروزی متوالی به جمع هشت کشتی‌گیر برتر راه یافت. سنان سلیمان‌اف، نایب‌قهرمان جهان از آذربایجان و ابراهیم غانم، قهرمان جهان از فرانسه نیز در گروه وی حضور دارند.