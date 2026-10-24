کشتی فرنگی با برد شروع کرد؛ پیروزی اسکو در ۲ دقیقه

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از امروز به میزبانی آستانه قزاقستان آغاز شد و ملی‌پوشان کشورمان در ۴ وزن اول به رقابت می‌پردازند.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو دور اول با کپاسکاس کشتی‌گیر لیتوانی مبارزه کرد و با برتری ۱۱ بر صفر و سالتو بارانداز در ۲ دقیقه به برتری رسید.

پیام احمدی، محمدمهدی کشتکار، علی اسکو و غلامرضا فرخی فرنگی‌کار کشورمان هستند که امروز به روی تشک می‌روند. اسکو تنها ملی‌پوش کشورمان بود که امروز کارش را از دور اول شروع کرد. ۳ فرنگی‌کار دیگر از دور دوم وارد رقابت می‌شوند.