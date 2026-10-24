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۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۳

کشتی فرنگی قهرمانی جهان- قزاقستان

کشتی فرنگی با برد شروع کرد؛ پیروزی اسکو در ۲ دقیقه

کشتی فرنگی با برد شروع کرد؛ پیروزی اسکو در ۲ دقیقه

علی اسکو ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران در وزن ۷۷ کیلوگرم در اولین مبارزه خود مقابل حریف لیتوانی در دو دقیقه پیروز میدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از امروز به میزبانی آستانه قزاقستان آغاز شد و ملی‌پوشان کشورمان در ۴ وزن اول به رقابت می‌پردازند.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو دور اول با کپاسکاس کشتی‌گیر لیتوانی مبارزه کرد و با برتری ۱۱ بر صفر و سالتو بارانداز در ۲ دقیقه به برتری رسید.

پیام احمدی، محمدمهدی کشتکار، علی اسکو و غلامرضا فرخی فرنگی‌کار کشورمان هستند که امروز به روی تشک می‌روند. اسکو تنها ملی‌پوش کشورمان بود که امروز کارش را از دور اول شروع کرد. ۳ فرنگی‌کار دیگر از دور دوم وارد رقابت می‌شوند.

کد مطلب 6987618
سیده فرزانه شریفی

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