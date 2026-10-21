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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

ثبت بیش از ۲ میلیون خدمت در آزمایشگاه‌های بهداشت فارس

ثبت بیش از ۲ میلیون خدمت در آزمایشگاه‌های بهداشت فارس

شیراز- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ارائه بیش از ۲ میلیون خدمت در آزمایشگاه‌های تحت پوشش شبکه آزمایشگاهی بهداشت فارس طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اورنگ ایلامی با اشاره به نقش آزمایشگاه‌های بهداشت در تشخیص بیماری‌ها و اجرای برنامه‌های مراقبتی و پیشگیرانه گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۲ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۲۱۷ خدمت در آزمایشگاه‌های تحت پوشش شبکه آزمایشگاهی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارائه شده است.

وی افزود: آزمایشگاه‌های بهداشت از بخش‌های مهم پشتیبان نظام سلامت به شمار می‌روند و نتایج فعالیت آن‌ها در شناسایی و تشخیص بیماری‌ها، پایش وضعیت سلامت جامعه و اجرای برنامه‌های پیشگیری و مراقبت نقش مؤثری دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اهمیت دسترسی به خدمات آزمایشگاهی دقیق و قابل اعتماد گفت: نتایج معتبر آزمایش‌ها زمینه تصمیم‌گیری مناسب در فرایندهای تشخیصی و مراقبتی را فراهم می‌کند و به ارتقای کیفیت خدمات سلامت برای جمعیت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان کمک می‌کند.

ایلامی همچنین رعایت استانداردهای فنی و کیفی را از الزامات فعالیت آزمایشگاه‌ها دانست و بیان کرد: نظارت مستمر بر فرایندهای آزمایشگاهی، کنترل کیفیت نتایج، تأمین تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز و ارتقای دانش تخصصی کارکنان، در ارائه خدمات مطلوب و اطمینان‌بخش به مراجعان اهمیت دارد.

وی در پایان بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد و فعالیت مستمر این مراکز را بخشی مهم از نظام مراقبت‌های بهداشتی و عاملی مؤثر در حفظ و ارتقای سلامت جامعه دانست.

کد مطلب 6985590

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