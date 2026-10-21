به گزارش خبرگزاری مهر، اورنگ ایلامی با اشاره به نقش آزمایشگاه‌های بهداشت در تشخیص بیماری‌ها و اجرای برنامه‌های مراقبتی و پیشگیرانه گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۲ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۲۱۷ خدمت در آزمایشگاه‌های تحت پوشش شبکه آزمایشگاهی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارائه شده است.

وی افزود: آزمایشگاه‌های بهداشت از بخش‌های مهم پشتیبان نظام سلامت به شمار می‌روند و نتایج فعالیت آن‌ها در شناسایی و تشخیص بیماری‌ها، پایش وضعیت سلامت جامعه و اجرای برنامه‌های پیشگیری و مراقبت نقش مؤثری دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اهمیت دسترسی به خدمات آزمایشگاهی دقیق و قابل اعتماد گفت: نتایج معتبر آزمایش‌ها زمینه تصمیم‌گیری مناسب در فرایندهای تشخیصی و مراقبتی را فراهم می‌کند و به ارتقای کیفیت خدمات سلامت برای جمعیت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان کمک می‌کند.

ایلامی همچنین رعایت استانداردهای فنی و کیفی را از الزامات فعالیت آزمایشگاه‌ها دانست و بیان کرد: نظارت مستمر بر فرایندهای آزمایشگاهی، کنترل کیفیت نتایج، تأمین تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز و ارتقای دانش تخصصی کارکنان، در ارائه خدمات مطلوب و اطمینان‌بخش به مراجعان اهمیت دارد.

وی در پایان بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد و فعالیت مستمر این مراکز را بخشی مهم از نظام مراقبت‌های بهداشتی و عاملی مؤثر در حفظ و ارتقای سلامت جامعه دانست.