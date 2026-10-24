قزوین با تولید ۵۱۸ هزار تن شیر خام چهارمین تولیدکننده کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غیاثوند با اشاره به ظرفیت‌های دامپروری استان اظهار کرد: برخورداری از واحدهای بزرگ صنعتی، ظرفیت‌های مناسب دامپروری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، قزوین را به یکی از قطب‌های مهم تولید شیر خام کشور تبدیل کرده است.

وی افزود: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۵۱۸ هزار تن شیر خام در استان تولید شد که بر اساس این میزان، قزوین رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داد.

سهم ۷۲.۹ درصدی واحدهای صنعتی از تولید شیر خام

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به سهم واحدهای صنعتی و سنتی در تولید شیر خام گفت: در سال گذشته، ۷۲.۹ درصد شیر خام استان در واحدهای صنعتی و ۲۷.۱ درصد در واحدهای سنتی تولید شده است؛ آماری که نشان‌دهنده سهم قابل توجه واحدهای صنعتی در تولید این محصول است.

غیاثوند درباره ترکیب تولید شیر خام استان نیز بیان کرد: ۹۸.۸ درصد شیر تولیدی قزوین از دام سنگین، عمدتاً گاوهای شیری، و ۱.۲ درصد از دام سبک تأمین می‌شود.

قزوین در بهره‌وری تولید شیر نیز رتبه چهارم کشور را دارد

وی با اشاره به بهره‌وری واحدهای دامپروری استان اظهار کرد: قزوین با میانگین تولید ۴۲ کیلوگرم شیر خام به‌ازای هر رأس دام، در این شاخص نیز رتبه چهارم کشور را کسب کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، اصلاح نژاد دام، تغذیه اصولی، مدیریت مناسب واحدهای تولیدی و استفاده از دانش و فناوری‌های روز را از عوامل مؤثر در افزایش تولید و بهره‌وری دانست.

غیاثوند تأکید کرد: توسعه واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش دامپروری می‌تواند زمینه افزایش تولید و تقویت جایگاه استان در زنجیره محصولات لبنی کشور را فراهم کند.

وی در پایان، دامپروری را از بخش‌های مهم در تأمین نیاز بازار، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان دانست و بر ضرورت حمایت از تولید پایدار و ارتقای بهره‌وری در این حوزه تأکید کرد.