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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

کشف نزدیک به ۱۴ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه

کشف نزدیک به ۱۴ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف بیش از ۱۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۹ نفر از عوامل توزیع این مواد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از اجرای چند عملیات پلیسی در راستای مقابله با توزیع مواد مخدر خبر داد و گفت: در این اقدامات بیش از ۱۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و تعدادی از متهمان نیز دستگیر شدند.

سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت تعدادی از افراد در زمینه نگهداری و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی عوامل دخیل در این پرونده شده و برنامه‌ریزی لازم برای دستگیری آنان را انجام دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در ادامه عملیات‌های جداگانه پلیسی، ۹ نفر از متهمان شناسایی و دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

یاری خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه‌ها و محل سکونت این افراد موفق به کشف ۱۳ کیلو و ۷۶۹ گرم انواع مواد مخدر شدند که از چرخه توزیع خارج شد.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار مرتبط با فعالیت افراد سودجو را از طریق راه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6849332

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