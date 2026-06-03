کشف نزدیک به ۱۴ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از اجرای چند عملیات پلیسی در راستای مقابله با توزیع مواد مخدر خبر داد و گفت: در این اقدامات بیش از ۱۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و تعدادی از متهمان نیز دستگیر شدند.
سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: پس از دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت تعدادی از افراد در زمینه نگهداری و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی عوامل دخیل در این پرونده شده و برنامهریزی لازم برای دستگیری آنان را انجام دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در ادامه عملیاتهای جداگانه پلیسی، ۹ نفر از متهمان شناسایی و دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
یاری خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از مخفیگاهها و محل سکونت این افراد موفق به کشف ۱۳ کیلو و ۷۶۹ گرم انواع مواد مخدر شدند که از چرخه توزیع خارج شد.
وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار مرتبط با فعالیت افراد سودجو را از طریق راههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف بیش از ۱۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۹ نفر از عوامل توزیع این مواد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از اجرای چند عملیات پلیسی در راستای مقابله با توزیع مواد مخدر خبر داد و گفت: در این اقدامات بیش از ۱۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و تعدادی از متهمان نیز دستگیر شدند.
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