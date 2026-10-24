به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، نشست صمیمی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای هیئت علمی، یاوران علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان برگزار شد؛ نشستی که در آن آخرین وضعیت مطالبات معیشتی، طرح ملی مسکن دانشگاهیان، اعتبارات و پروژه‌های عمرانی و ورزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست صمیمی با حضور مهدی پندار معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، طالبی‌زاده رئیس دانشگاه، احمدی عضو هیئت مدیره شرکت ملی مس ایران، نمایندگان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، اساتید، کارکنان و دانشجویان در تالار خیام دانشگاه برگزار شد و مطالبات بی‌واسطه اقشار مختلف دانشگاهیان به سمع و نظر معاون وزیر رسید.

در ابتدای این نشست علیرضا طالبی‌زاده رئیس دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان، ضمن خیرمقدم به مهمانان و تشریح ظرفیت‌های دانشگاه اظهار داشت: ۱۴۶ شرکت فناور و حدود ۳۰ شرکت دانش‌بنیان با توان مالی بالغ بر یک همت در این دانشگاه فعالیت دارند که نشان‌دهنده پتانسیل‌های بی‌نظیر علمی و فناورانه است. وی افزود با وجود فشرده شدن برنامه‌ها به دلیل تغییرات ناخواسته در سفر وزیر، مدیریت دانشگاه با تمام توان پیگیر مطالبات به حق اساتید، کارکنان و دانشجویان خواهد بود.

مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ضمن قدردانی از برگزاری این نشست گفت: دغدغه‌ها و مکاتبات اهالی دانشگاه را شخصاً جمع‌آوری کرده‌ام که علاوه بر پیگیری در حوزه تخصصی خودم به وزیر علوم و حوزه‌های مربوطه منتقل خواهد شد.

وی در خصوص شرکت‌های فناور نیز تأکید کرد که مشکلات مشخص با دقت و بدون کلی‌گویی پیگیری می‌شود.

معاون وزیر علوم با تشریح روند پیگیری معیشت کارکنان تصریح کرد: اصلاح آیین‌نامه استخدامی کارکنان با ضریب عادلانه‌تر مبنا به تأیید دیوان محاسبات و وزیر علوم رسیده و در دستور کار نخستین جلسه آتی شورای حقوق و دستمزد قرار دارد که با تصویب آن کف افزایش احکام حقوقی کارکنان ۱۵ درصد خواهد بود.

وی درباره اعضای هیئت علمی نیز خاطرنشان کرد: مصوبه افزایش احکام اعضای هیئت علمی به تصویب هیئت امنا رسیده و تا کنون هیچ‌یک از دستگاه‌های نظارتی درخواست ابطال آن را نداشته‌اند زیرا فرآیند کاملا قانونی طی شده.

پندار در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه مسکن وزارت علوم و راه و شهرسازی موضوع ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن گفت: پس از ماه‌ها پیگیری و رفع ایرادات حقوقی در سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۴۴ دانشگاه پای کار آمده و حدود ۸۵۰ هکتار زمین اختصاص یافته که نزدیک به ۷۰۰ هکتار آن سند خورده است.

وی افزود: با دستور وزیر علوم پیگیری‌های ویژه‌ای برای رفع موانع اراضی دانشگاه‌های ولی‌عصر(عج) رفسنجان، شهید باهنر کرمان و پارک فناوری های‌تک در حال انجام است و تمهیداتی نیز برای حل مشکل فرم «ج» و املاک دانشگاهیان پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر علوم درباره اعتبارات دانشگاه‌ها ابراز امیدواری کرد: با تزریق منابع حمایتی و اوراق مالی، تخصیص بودجه امسال به صددرصد برسد. وی همچنین از بررسی سازوکارهای اقتصادی برای احیای استخر ورزشی و ارسال اطلاعات پروژه‌های نیمه‌کاره از جمله مجتمع ورزشی خواهران جهت طرح در کمیسیون ماده ۲۳ خبر داد.

در پایان پندار به پرسش‌های دانشجویان، کارمندان و استادان حاضر در سالن پاسخ داد و بر استمرار پیگیری مطالبات فرهنگی و صنفی دانشگاهیان تأکید کرد.