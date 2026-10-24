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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

افزایش ۱۵ درصدی کف حقوق کارکنان دانشگاه‌ها در دستور کار

افزایش ۱۵ درصدی کف حقوق کارکنان دانشگاه‌ها در دستور کار

معاون وزیر علوم از قرار گرفتن اصلاح آیین‌نامه استخدامی کارکنان در دستور کار شورای حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: با تصویب آن، کف افزایش حقوق کارکنان ۱۵ درصد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، نشست صمیمی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای هیئت علمی، یاوران علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان برگزار شد؛ نشستی که در آن آخرین وضعیت مطالبات معیشتی، طرح ملی مسکن دانشگاهیان، اعتبارات و پروژه‌های عمرانی و ورزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست صمیمی با حضور مهدی پندار معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، طالبی‌زاده رئیس دانشگاه، احمدی عضو هیئت مدیره شرکت ملی مس ایران، نمایندگان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، اساتید، کارکنان و دانشجویان در تالار خیام دانشگاه برگزار شد و مطالبات بی‌واسطه اقشار مختلف دانشگاهیان به سمع و نظر معاون وزیر رسید.

در ابتدای این نشست علیرضا طالبی‌زاده رئیس دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان، ضمن خیرمقدم به مهمانان و تشریح ظرفیت‌های دانشگاه اظهار داشت: ۱۴۶ شرکت فناور و حدود ۳۰ شرکت دانش‌بنیان با توان مالی بالغ بر یک همت در این دانشگاه فعالیت دارند که نشان‌دهنده پتانسیل‌های بی‌نظیر علمی و فناورانه است. وی افزود با وجود فشرده شدن برنامه‌ها به دلیل تغییرات ناخواسته در سفر وزیر، مدیریت دانشگاه با تمام توان پیگیر مطالبات به حق اساتید، کارکنان و دانشجویان خواهد بود.

مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ضمن قدردانی از برگزاری این نشست گفت: دغدغه‌ها و مکاتبات اهالی دانشگاه را شخصاً جمع‌آوری کرده‌ام که علاوه بر پیگیری در حوزه تخصصی خودم به وزیر علوم و حوزه‌های مربوطه منتقل خواهد شد.

وی در خصوص شرکت‌های فناور نیز تأکید کرد که مشکلات مشخص با دقت و بدون کلی‌گویی پیگیری می‌شود.

معاون وزیر علوم با تشریح روند پیگیری معیشت کارکنان تصریح کرد: اصلاح آیین‌نامه استخدامی کارکنان با ضریب عادلانه‌تر مبنا به تأیید دیوان محاسبات و وزیر علوم رسیده و در دستور کار نخستین جلسه آتی شورای حقوق و دستمزد قرار دارد که با تصویب آن کف افزایش احکام حقوقی کارکنان ۱۵ درصد خواهد بود.

وی درباره اعضای هیئت علمی نیز خاطرنشان کرد: مصوبه افزایش احکام اعضای هیئت علمی به تصویب هیئت امنا رسیده و تا کنون هیچ‌یک از دستگاه‌های نظارتی درخواست ابطال آن را نداشته‌اند زیرا فرآیند کاملا قانونی طی شده.

پندار در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه مسکن وزارت علوم و راه و شهرسازی موضوع ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن گفت: پس از ماه‌ها پیگیری و رفع ایرادات حقوقی در سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۴۴ دانشگاه پای کار آمده و حدود ۸۵۰ هکتار زمین اختصاص یافته که نزدیک به ۷۰۰ هکتار آن سند خورده است.

وی افزود: با دستور وزیر علوم پیگیری‌های ویژه‌ای برای رفع موانع اراضی دانشگاه‌های ولی‌عصر(عج) رفسنجان، شهید باهنر کرمان و پارک فناوری های‌تک در حال انجام است و تمهیداتی نیز برای حل مشکل فرم «ج» و املاک دانشگاهیان پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر علوم درباره اعتبارات دانشگاه‌ها ابراز امیدواری کرد: با تزریق منابع حمایتی و اوراق مالی، تخصیص بودجه امسال به صددرصد برسد. وی همچنین از بررسی سازوکارهای اقتصادی برای احیای استخر ورزشی و ارسال اطلاعات پروژه‌های نیمه‌کاره از جمله مجتمع ورزشی خواهران جهت طرح در کمیسیون ماده ۲۳ خبر داد.

در پایان پندار به پرسش‌های دانشجویان، کارمندان و استادان حاضر در سالن پاسخ داد و بر استمرار پیگیری مطالبات فرهنگی و صنفی دانشگاهیان تأکید کرد.

کد مطلب 6988239
زهرا سیفی

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