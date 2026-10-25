خلیلی: امیدوارم بقیه داوران هم اینقدر دقیق باشند؛ لیست مازاد نداریم!

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی پس از شکست پرسپولیس برابر فولاد و اخراج خودش گفت: به نظرم داوری نتوانست خوب بازی را مدیریت کند و سوت هایی که زد و کارت هایی که داد اعصاب همه را بهم ریخت.

وی ادامه داد: در آن صحنه اخراج هم صادقی را چند بار زدند و من اعتراض کردم که سوت را بزند که دیدم کارت قرمز داد و گفت یک قدم آمدید جلو. اگر قانون اینقدر دقیق اجرا می شود دیگر کسی روی نیمکت نمی ماند! امیدوارم اینقدر که در مورد پرسپولیس مسائل داوری رعایت می شود در سایر دیدارها هم رعایت شود.

خلیلی در مورد مطرح شدن بحث میانگین قدی و بازی ندادن به امیرحسین محمودی گفت: این که درست نیست. اگر اینطور بود چرا سعید وارد زمین شود. در تعویض ها فقط کادر فنی تصمیم می گیرد و هر کسی که در طول هفته خوب باشد به زمین می رود. تارتار نشان داده است که به همه بازیکنان توجه دارد.

وی در مورد لیست مازاد برای نیم فصل هم گفت: اصلا این مسائل صحت ندارد و لیست مازادی در کار نیست.