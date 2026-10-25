شکوه وحدت از «بلوچستان» ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ایرانشهر میزبان برنامه تلویزیونی «محفل» با حضور قاریان فارس و بلوچ و استقبال مردم این دو قوم است؛ رویدادی که پیوندهای فرهنگی و دینی میان اقوام را در فضایی صمیمی به تصویر کشید.

در این برنامه، قاریان فارس و بلوچ با تلاوت آیات قرآن کریم، زمینه‌ای برای همدلی و هم‌افزایی میان حاضران فراهم کردند و حضور مردم از اقوام مختلف، جلوه‌ای از همزیستی و وحدت در سیستان‌وبلوچستان را به نمایش گذاشت.

ایرانشهر، به‌عنوان یکی از شهرهای مهم بلوچستان، در این رویداد میزبان مردمی بود که با وجود تفاوت‌های قومی و زبانی، در پیوند با قرآن و ارزش‌های مشترک دینی کنار یکدیگر قرار گرفتند؛ تصویری از وحدت که از بلوچستان ایران به مخاطبان مخابره شد.