به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از مسابقات جهانی کشتی فرنگی به میزبانی آستانه قزاقستان، در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۳۱ کشتی گیر حضور دارند، سعید اسماعیلی در دور نخست به مصاف لائوینا از هلند رفت که با نتیجه ۱۰ بر صفر مقتدرانه پیروز میدان شد. اسماعیلی در دور بعد به مصاف جین از چین رفت که در همان ثانیه‌های ابتدایی با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز میدان شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. اسماعیلی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ساباز از قزاستان رفت که با نتیجه ۷ بر ۲ پیروز میدان شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. حسرت جعفروف دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از آذربایجان در گروه اسماعیلی قرار دارد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۲۶ نماینده دارد، محمدمهدی کشتکار پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد به مصاف اوجالا از فنلاند رفت که این مسابقه با نتیجه ۹ بر صفر به سود کشتکار به پایان رسید. کشتکار در دور بعد به مصاف کشتی‌گیری از بلغارستان رفت که کشتکار در این مسابقهبا نتیجه ۸ بر یک مغلوب حریف خود شد و حالا باید منتظر حضور حریفش در فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند. ادموند نازاریان نایب قهرمان جهان از بلغارستان و کارن اصلانیان دارنده مدال برنز جهان از ارمنستان در گروه کشتکار قرار دارند.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۳۲ نفر حضور دارند، علیرضا مهمدی در دور نخست به مصاف تسوگتباتار از مغولستان رفت که با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز میدان شد. مهمدی در دور دوم به مصاف حریفی از لهستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۵ بر صفر به سود مهمدی به پایان رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. مهمدی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف حریفی از اوکراین رفت که با نتیجه ۸ بر ۵ پیروز میدان شد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. میلاد علیرضایف دارنده مدال برنز جهان در گروه مهمدی قرار دارد.

این خبر در حال تکمیل شدن است...