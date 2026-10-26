اکران مستند «تب آینه» در سینمای روباز راوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، مستند «تب آینه» ساخته وحید حسینی همدان محصول سال ۱۴۰۲، در برنامه‌ای به همت «راوی سی‌ویک نما» و با همکاری پلتفرم هاشور به نمایش درمی‌آید.

در خلاصه داستان این مستند آمده است: «خاطرات و تأملات یک دواساز ایرانی؛ قصه زندگی، کار و زمانه غلامعلی عبیدی.»

این برنامه روز چهارشنبه ۶ آبان‌ ۱۴۰۵، ساعت ۱۸ در سینمای روباز حیات راوی برگزار می‌شود و پس از نمایش فیلم، نشست گفتگو با حضور کارگردان و عوامل مستند برگزار خواهد شد.

میزبانی نشست و گفتگو با عوامل فیلم را نیز شهرزاد امیر شاه کرمی بر عهده دارد.

«تبِ آینه» با روایت سعید پورصمیمی، به زندگی و خاطرات غلامعلی عبیدی از چهره‌های شناخته‌شده صنعت داروسازی ایران می‌پردازد؛ روایتی از زندگی، کار و زمانه مردی که در مسیر حرفه‌ای و شخصی خود، بلندپروازی و ایران‌دوستی را با پشتکاری کم‌نظیر دنبال کرد.

«تبِ آینه» در عین پرداختن به زندگی یک شخصیت، تلاش می‌کند تصویری از دوره‌ای از تاریخ معاصر ایران ارائه دهد؛ چنان‌که در معرفی فیلم آمده است: «تبِ آینه شاید خود، سرگذشت ایران باشد؛ لحظه‌ای که تاریخ به جای اینکه بازگو شود، ساخته می‌شود.»

علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای این مستند و شرکت در نشست، به مجموعه فرهنگی راوی واقع در تهران، بعد از باغ فردوس، کوچه کیارستمی، کوچه دلبر، پلاک ۹ مراجعه کنند.

عوامل این مستند عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: وحید حسینی همدان، راوی: سعید پورصمیمی، تدوین: محدثه گلچین‌ عارفی، صداگذار: آرش قاسمی، مدیر تولید: مینا مدرسی، صدابردار: مرجان معصومی و طراح پوستر: سیامک پورجبار.