شکری: روزانه ۹۰۰ دستگاه ناوگان از مرز بازرگان تردد می کنند

ارسلان شکری ار هدف گذاری برای تردد نزدیک هزار دستگاه ناوگان از مرز بازرگان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر، روزانه متوسط حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ دستگاه ناوگان خروجی و حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ دستگاه ناوگان ورودی از مرز بازرگان تردد می‌کنند و برنامه‌ریزی برای افزایش این ظرفیت در حال انجام است.

وی ادامه داد: فعالیت شبانه‌روزی مرز، تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی و اولویت‌بخشی به ورود کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مرز بازرگان اظهار کرد: این مرز با استقرار دستگاه‌ها و ارگان‌های مسئول به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است و افزایش ظرفیت تردد با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی میان مجموعه‌های مستقر در مرز دنبال می‌شود.

مدیرکل راهداری آذربایجان غربی اضافه کرد: همچنین تردد روزانه حدود ۲۵۰۰ ورودی و ۲۵۰۰ نفر خروجی مرزنشینان از این مرز انجام می‌شود.

شکری با تأکید بر اولویت‌بندی جابه‌جایی کالاها ادامه داد: واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و همچنین نهاده‌ها و اقلام مورد نیاز بخش حمل‌ونقل، از اولویت‌های مدیریت تردد در مرز بازرگان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اجرای سامانه نوبت‌دهی اینترنتی برای ناوگان ترانزیتی گفت: رانندگان و تجار می‌توانند از طریق این سامانه نوبت خود را دریافت کنند تا از اتلاف وقت و معطلی غیرضروری در مرز جلوگیری شود.

شکری افزود: رانندگان ۷۲ ساعت پیش از فرارسیدن نوبت خود پیش فراخوان می‌شوند و بر این اساس، نیازی نیست برای انتظار نوبت از مدت‌ها قبل در محل مرز حضور داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات زیرساختی در مرز بازرگان خاطرنشان کرد: نصب دوربین‌ها و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در حال پیگیری است و اقدامات مربوط به ساماندهی و تسهیل خدمات مرزی نیز با همکاری گمرک و مجموعه راهداری انجام می‌شود.

وی همچنین از پیگیری ارائه خدمات ویژه به مرزنشینان خبر داد و گفت: تسهیل فرایندهای مربوط به مرزنشینان نیز در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم با همکاری دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.

شکری با اشاره به اهمیت فعالیت مرزهای استان اظهار کرد: فعالیت در هر ۶ مرز آذربایجان غربی در حال انجام است و اجرای طرح جامع پایانه های مرزی، به‌ویژه مرز بازرگان، به‌صورت مستمر از سوی استاندار و با همکاری دستگاه‌های مستقر، مجموعه راهداری، فرمانداری و سایر نهادهای مسئول پیگیری می‌شود تا روند تردد و ارائه خدمات به رانندگان و فعالان اقتصادی تسهیل شود.