خودروی کوئیک در جاده قدیم بادرود واژگون شد

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری کوئیک در جاده قدیم بادرود، پنج کیلومتر بعد از سه‌راهی ابوزیدآباد، سرنشینان خودرو مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه الغدیر اورژانس کاشان و یک دستگاه آمبولانس از پایگاه سرآسیاب به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان گفت: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مصدومان با آمبولانس پایگاه الغدیر به بیمارستان شهید بهشتی کاشان و مصدومین دیگر با آمبولانس پایگاه سرآسیاب به بیمارستان فاطمیه بادرود انتقال یافتند.