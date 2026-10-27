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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

خودروی کوئیک در جاده قدیم بادرود واژگون شد

خودروی کوئیک در جاده قدیم بادرود واژگون شد

کاشان - رئیس اورژانس کاشان از واژگونی خودروی کوئیک در جاده قدیم بادرود و مصدوم شدن سرنشینان آن خبر داد.

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری کوئیک در جاده قدیم بادرود، پنج کیلومتر بعد از سه‌راهی ابوزیدآباد، سرنشینان خودرو مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه الغدیر اورژانس کاشان و یک دستگاه آمبولانس از پایگاه سرآسیاب به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان گفت: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مصدومان با آمبولانس پایگاه الغدیر به بیمارستان شهید بهشتی کاشان و مصدومین دیگر با آمبولانس پایگاه سرآسیاب به بیمارستان فاطمیه بادرود انتقال یافتند.

کد مطلب 6991127

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