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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

امیدی: امنیت پایدار با همدلی مردم و آمادگی نیروها تقویت می‌شود

امیدی: امنیت پایدار با همدلی مردم و آمادگی نیروها تقویت می‌شود

بندرکیاشهر- امام جمعه بندرکیاشهر با اشاره به نقش رزمایش در نمایش آمادگی نیروهای شرکت‌ کننده و تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول گفت: امنیت پایدار با همدلی مردم و آمادگی نیروها تقویت می‌شود.

حجت‌الاسلام امیدی در حاشیه برگزاری رزمایش گردان های امنیتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام فاطمیه، با اشاره به حضور مردم در اجتماعات اظهار کرد: مشارکت و همراهی مردم در برنامه‌های اجتماعی، جلوه‌ای از همبستگی و مسئولیت پذیری آنان در قبال جامعه است.

امام جمعه بندر کیاشهر با بیان اینکه تأمین امنیت نیازمند همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مسئول است، افزود: حضور نیروهای نظامی، انتظامی، بسیجی و دیگر نهادهای مشارکت‌کننده در رزمایش، فرصتی برای نمایش آمادگی و تقویت تعامل میان این مجموعه‌ها فراهم کرد.

وی با اشاره به حضور مردم و استقبال دانش‌آموزان از نیروهای شرکت‌کننده، این همراهی را جلوه‌ای از پیوند جامعه با برنامه‌های محلی دانست و گفت: مشارکت نسل جوان و حضور مردم می‌تواند به تقویت روحیه همدلی و احساس مسئولیت اجتماعی کمک کند.

امیدی: امنیت پایدار با همدلی مردم و آمادگی نیروها تقویت می‌شود

حجت‌الاسلام امیدی با بیان اینکه آمادگی نیروها و همراهی مردم در کنار یکدیگر اهمیت دارد، تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی پیام‌آور انسجام و همکاری است و می‌تواند توجه عمومی را به نقش مشترک مردم و نهادهای مسئول در حفظ امنیت و آرامش جامعه جلب کند.

وی با تأکید بر اینکه حضور مردم و نیروها در این رزمایش در راستای لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب است، ادامه داد: همبستگی و آمادگی برای صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از عزم و همراهی مردم و نیروهای مسئول در حفظ امنیت و آرامش جامعه است.

کد مطلب 6991462

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