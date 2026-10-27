حجت‌الاسلام امیدی در حاشیه برگزاری رزمایش گردان های امنیتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام فاطمیه، با اشاره به حضور مردم در اجتماعات اظهار کرد: مشارکت و همراهی مردم در برنامه‌های اجتماعی، جلوه‌ای از همبستگی و مسئولیت پذیری آنان در قبال جامعه است.

امام جمعه بندر کیاشهر با بیان اینکه تأمین امنیت نیازمند همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مسئول است، افزود: حضور نیروهای نظامی، انتظامی، بسیجی و دیگر نهادهای مشارکت‌کننده در رزمایش، فرصتی برای نمایش آمادگی و تقویت تعامل میان این مجموعه‌ها فراهم کرد.

وی با اشاره به حضور مردم و استقبال دانش‌آموزان از نیروهای شرکت‌کننده، این همراهی را جلوه‌ای از پیوند جامعه با برنامه‌های محلی دانست و گفت: مشارکت نسل جوان و حضور مردم می‌تواند به تقویت روحیه همدلی و احساس مسئولیت اجتماعی کمک کند.

حجت‌الاسلام امیدی با بیان اینکه آمادگی نیروها و همراهی مردم در کنار یکدیگر اهمیت دارد، تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی پیام‌آور انسجام و همکاری است و می‌تواند توجه عمومی را به نقش مشترک مردم و نهادهای مسئول در حفظ امنیت و آرامش جامعه جلب کند.

وی با تأکید بر اینکه حضور مردم و نیروها در این رزمایش در راستای لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب است، ادامه داد: همبستگی و آمادگی برای صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از عزم و همراهی مردم و نیروهای مسئول در حفظ امنیت و آرامش جامعه است.