خاتون بم لیگ قهرمانان آسیا را با شکست آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خاتون بم در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی سومین دوره لیگ قهرمانان زنان آسیا برابر لئونسا کوبه ژاپن شکست خورد و شروع ناموفقی در این رقابت‌ها داشت.

شاگردان مرضیه جعفری امروز (یکشنبه ۱۰ آبان) در ورزشگاه تووونا شهر یانگون میانمار به مصاف لئونسا کوبه ژاپن رفتند و در پایان با نتیجه چهار بر یک مغلوب حریف خود شدند تا نخستین بازی خود در گروه «A» را بدون کسب امتیاز به پایان برسانند.

خاتون بم که با عبور از مرحله انتخابی و پیروزی برابر زسکا تاجیکستان و الاتحاد اردن و همچنین کسب امتیاز مقابل النصر عربستان به مرحله گروهی رسیده بود حالا باید برای جبران این شکست و حفظ شانس صعود در دومین مسابقه خود به میدان برود.

نماینده ایران روز (چهارشنبه ۱۳ آبان) از ساعت ۱۲ به وقت تهران در دومین دیدار مرحله گروهی برابر ناگوهیانگ کره‌شمالی قرار می‌گیرد.