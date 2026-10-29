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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

حضور امیرحسین آرمان در «تولد یک نجیب زاده» لیلی عاج

حضور امیرحسین آرمان در «تولد یک نجیب زاده» لیلی عاج

فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» با محوریت شهدای ناو دنا به کارگردانی لیلی عاج و بازی امیرحسین آرمان تولید می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه سیمافیلم تولید فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» را با محوریت شهدای ناو دنا در دستور کار دارد؛ اثری به کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی سعید سعدی که فیلمبرداری آن قرار است چند روز آینده از کنارک آغاز شود.

فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» نخستین اثر سینمایی با محوریت شهدای ناو دنا است.

امیرحسین آرمان از بازیگران این فیلم سینمایی است و فیلمبرداری آن قرار است از منطقه کنارک آغاز شود.

این اثر با تمرکز بر شهدای ناو دنا، روایتی سینمایی از این موضوع را به مخاطبان ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 6993388
علیرضا سعیدی

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