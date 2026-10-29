سقوط مرگبار کارگر ۱۹ ساله به چاهک آسانسور در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مددی اظهار کرد: در پی اعلام حادثه سقوط فردی به داخل چاهک آسانسور یک ساختمان نیمه‌کاره در خیابان نوروزیان، محدوده حکمت ۸، آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۲ و ۷ بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی وضعیت مصدوم توسط عوامل اورژانس حاضر در محل مشخص شد کارگر ۱۹ ساله تبعه افغانستان بر اثر شدت جراحات ناشی از سقوط جان خود را از دست داده است.

افسر کشیک آتش‌نشانی قزوین ادامه داد: پس از ایمن‌سازی محل، آتش‌نشانان پیکر متوفی را از چاهک آسانسور خارج و به مراجع ذی‌صلاح تحویل دادند.



