عکس هواپیمای محرمانه چینی فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، هواپیمای فضایی شن‌لونگ (Shenlong) چین که در حال حاضر در مدار زمین قرار داردبرای نخستین بار در سال ۲۰۲۴ توسط یک ماهواره تصویربرداری تجاری عکاسی شد اما تصویر کاملا واضح آن تنها به‌تازگی در گزارشی جدید از پنتاگون درباره تهدیدهای فضایی منتشر شده است.

شرکت آمریکایی ونتور این تصویر از وسیله نقلیه فضایی بدون سرنشین را که پیش‌تر با نام مکسار شناخته می‌شد، ثبت کرده است. در این عکس، یک فضاپیمای بال‌دار دیده می‌شود که شباهت زیادی به هواپیمای فضایی محرمانه X-37B نیروی فضایی آمریکا دارد.

این فضاپیما دارای درهایی برای محفظه بار است که نشان می‌دهد احتمالا می‌تواند ماهواره‌های کوچک یا فضاپیماهای دیگر را در محفظه بار خود نگهداری و در فضا مستقر کند.

هواپیمای فضایی شن‌لونگ از سال ۲۰۲۰ تاکنون در چهار مأموریت مداری شناخته‌شده شرکت کرده است. آخرین مأموریت آن در فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد. این پروازها معمولاً حدود ۹ ماه طول می‌کشند.

در گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA) آمده است: این هواپیمای فضایی در نوامبر ۲۰۲۲، به نظر می‌رسید در کنار یک ماهواره همراه مانور می‌دهد و در فاصله‌ای حدود یک کیلومتر از آن، موقعیت خود را حفظ می‌کند.

در ادامه آن نوشته شده است: در مقطعی، این دو شی در فاصله‌ای کمتر از ۱۰۰ متر از یکدیگر قرار گرفتند. به نظر می‌رسید پیش از آنکه ماهواره دوباره شود مانور نزدیک شدن با هواپیمای فضایی انجام داده باشد.

این گزارش همچنین جزئیاتی درباره توسعه تسلیحات فضایی چین ارائه می‌دهد.

از جمله این تسلیحات، سامانه‌ای به نام «سلاح انرژی هدایت‌شده»( (DEW است که از لیزر یا پرتوی متمرکز ذرات با سرعت نور برای از کار انداختن یک هدف استفاده می‌کند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است:دچین تسلیحاتی را برای استفاده علیه ماهواره‌های مستقر در مدار توسعه داده و احتمالاً به توسعه این تسلیحات ادامه خواهد داد تا توانمندی‌های فضایی رقبای خود را مختل کند، به آنها آسیب برساند یا نابودشان کند.

با این حال، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد فضاپیمای شن‌لونگ در حال حاضر حامل تسلیحات فضایی است.

لیزرهای فضایی ممکن است برای آسیب‌رساندن به ماهواره‌های دیگر در مدار زمین یا از کار انداختن آن‌ها استفاده شوند.