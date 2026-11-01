به گزارش خبرنگار مهر، داود هاشمی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز، در حاشیه پانزدهمین رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی آماده‌به‌کاری مولدهای برق اضطراری مراکز دارای سطح‌بندی دستگاه‌های اجرایی که هم‌زمان در کشور و استان البرز برگزار شد، اظهار داشت که بخش برق از جمله حیاتی‌ترین زیرساخت‌های جامعه محسوب می‌شود.

هاشمی با اشاره به ضرورت آمادگی همیشگی دستگاه‌های خدمات‌رسان در مواجهه با شرایط غیرمنتظره، گفت: «یکی از اصول بنیادین پدافند غیرعامل، تضمین تداوم کارکرد زیرساخت‌ها در زمان‌های اضطراری است. از آنجا که برق شریان حیاتی جامعه است، تمامی مراکز خدمات‌رسان باید در بالاترین سطح آمادگی باشند.»

ارزیابی مثبت از عملکرد تجهیزات اضطراری در البرز

وی با اشاره به توان عملیاتی استان البرز در مدیریت بحران‌های حوزه انرژی، افزود: «خدا را شکر در سطح استان بیش از ۲۰۰۰ مولد برق و ژنراتور در اختیار داریم که به‌صورت میانگین هر دو ماه یک‌بار، رزمایش‌های دوره‌ای در حوزه‌های مختلف آن‌ها اجرا می‌شود.»

هاشمی در ادامه تصریح کرد: «در جریان این رزمایش ملی که به‌صورت سراسری برگزار شد، زیرساخت‌های مهم و استراتژیک استان البرز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این ارزیابی بسیار مطلوب بوده و دستگاه‌ها با سرعت بسیار بالا، یعنی در کمتر از چند ثانیه، قابلیت برگشت‌پذیری به شبکه را داشتند؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه وقفه یا اختلالی در روند خدمات‌رسانی مشاهده نشد.»

برنامه‌ریزی برای پیشگیری از آسیب‌های صنعتی و مدیریت ناترازی

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز در بخش دیگری از سخنان خود با پرداختن به راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی به صنایع در مواقع بحران، از برنامه‌های راهبردی استان خبر داد.

وی گفت: «ما در چندین حوزه کلیدی برای مقابله با بحران‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم؛ از جمله بهره‌گیری از انرژی خورشیدی که برای این منظور حدود ۲۵۰۰ مورد برنامه‌ریزی شده است.»

هاشمی همچنین با اشاره به چالش ناترازی برق و ضرورت ایجاد سیستم‌های جایگزین، تصریح کرد: «یکی از راهکارهای ما، تقویت بخش (جبران‌سازی) برق است تا در صورت آسیب دیدن بخشی از شبکه، بخش‌های دیگر بتوانند خلأ ایجاد شده را جبران کنند. با این حال، تأکید من بر این است که حوزه‌های حیاتی و حساس، حتماً باید از مولدهای برق اضطراری قدرتمند بهره‌مند باشند تا تداوم خدمات آن‌ها در هیچ شرایطی متوقف نشود.»